親近日月潭不耍廢 業者推出小旅行「撿廢」更「減廢」

由日月潭業者共同發起規畫「親清日月潭 一日不耍廢小旅行」，在日管處指導下，今天起第一場從專業SUP立槳教練帶隊淨潭，到搭乘電動船體驗邵族山裡海文化導覽，並以邵族傳統工藝所編製而成的永續餐盒容器，導入趣味解謎遊戲，引導遊客尋找及品嘗在地風味小吃；一日的永續遊程，不僅完成淨潭，更深度體驗邵族文化，挑戰遊程中不製造垃圾的超級任務。

日月潭國家風景區指出，今年5月獲得綠色旅遊目的地銀級認證後，日管處不但繼續強化低碳旅遊環境，更積極號召在地業者一起行動參與減廢，迎接疫後新旅遊市場，同時串聯水上遊憩活動及在地文化體驗，共同推出一日減廢套裝遊程，讓遊客瞭解如何改變習慣、如何選擇更友善環境的商品，換個角度更深度享受日月潭時光。

遊程開始前，日管處加強宣導從事水上遊憩活動時的安全須知，呼籲遊客重視自身安全，切勿強行跨越管制區域，日管處更派員陪同參加者一同清理潭邊較大型的枯樹與廢棄物，大夥人在清理潭邊垃圾時，才發現以前旅遊過程中因為一時的方便，所製造的垃圾量是如此的龐大，一整天的遊程下來，遊客們不但玩的有勁、吃的安心之外，也更能體驗「減廢」其實也可以很簡單。