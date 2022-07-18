中捷推《2022捷伴台中遊》手冊 輕鬆遊台中57特色景點

台中捷運營運一年多，去年推出第一本「捷伴台中遊」手冊，不到一周時間，2萬本全數索取一空，廣受好評；中捷今年再推出2萬本《2022捷伴台中遊》，收錄捷運綠線57個景點、63家特約商店優惠，將於7月20日起免費發送，民眾可至台中捷運各車站、高鐵、台鐵北中南車站等景點索取，送完為止。

台中捷運公司董事長林志盈表示，中捷去年推出2萬本捷伴台中遊手冊，不到一周便被索取一空，今年再推新版《2022捷伴台中遊》手冊，囊括57個中捷綠線沿線特色景點，包含台中國家歌劇院、圓滿戶外劇場、中央公園、彩虹眷村、審計新村等知名景點，自車站走路或騎自行車，僅需約10分鐘或20分鐘內可到達，手冊內也附有地圖，方便拿著手冊從早玩到晚。

此外，民眾上台中捷運粉好康FB社團參加抽獎，還有機會抽中特約商店提供總價值超過8萬8千元的贈品。

林志盈更提到，除了介紹綠線沿線景點，今年手冊新增酷碰券，共有63家特約商店推出75折起的優惠券，囊括台中美食、伴手禮名店、質感旅宿、觀光園區等，更有入圍今年台中米其林指南推薦的台灣味小吃「小初店」，可以一路吃喝玩樂不停歇。

中捷更配合中市府「台中e79」振興一起走活動，即日起至9月30日，持電子票證（悠遊卡、一卡通、icash2.0）搭乘台中捷運全面79折；各車站亦皆有販售旅遊票，包括一日票(每張售價120元)、24小時票(每張售價150元)及48小時票(每張售價250元)，自啟用後，可於期限內不限次數搭乘中捷，供旅客依需求選購。