兼顧保護樹木及穩定供電 彰化首例郊區電纜地下化定案　

台灣電纜線地下化在全球名列前茅，相關工作以都會區優先，但為了不要年年費工費錢修剪枝葉，二林鎮美人樹可以更加風光旖旎，今年規畫設計花道2.2公里電纜線地下化，明年施工，預計2024年完工，二美人樹花道將成為全縣第一條偏鄉電纜線地下化的道路。

二林鎮公所今天會同立法委員謝衣鳳服務處、台電彰化區營業處、二林社大勘察美人樹花道的儒林路，研商電纜線地下化的期程及未來施工細節，鄰近民眾聞訊紛紛趕到，希望了解施工後對他們的交通品質有何影響。

二林鎮長蔡詩傑說，儒林路是二林二林蕎麥文化季、鎮伯立歐路跑等活動的必經要道，儒林路的行道樹也就是美人樹，每逢開花時節遊人如織，可是樹木不斷向上生長卡到電纜線影響供電安全，鎮公所曾修前枝葉低於最底的電纜線，被民眾罵到爆，批評把美人樹剃光頭，因此鎮公所向立委謝衣鳳反映問題並提出電纜線地下化的構想，今天各方會勘有了很令人滿意的結果。

謝衣鳳擔任立法院經濟部委員會的召委，接到二林鎮公所反映事項，立刻聯繫台電彰化區服務處。謝衣鳳說，二林鎮人文薈萃，藝文風氣鼎盛，美人樹花季可以結合地方藝文團體推廣藝術人文，她認為儒林路電纜線地下化可作為台電即將展開全台電網計畫的示範點，讓社會大眾知道台電發展電網、綠能的同時，可結合地方環境、藝文、人文，不會造成傷害。

台電彰化區營業處處長陳据湖表示，彰化縣是風光大縣，綠能產業發達，儒林路的電纜線不僅輸送一般電力，也輸送綠電，台電年年花錢雇工修剪美人樹的枝葉「嗯係頭路（不是頭路）」，為了顧及地方民意、藝文發展、輸送電安全，台電今年規畫設計儒林路電纜線地下化，證明台電供電穩定和地方發展是可以共榮，只不過明年起施工可能影響通行，屆時請鎮公所、立委服務處和地方居民多多包容與體諒。