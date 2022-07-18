快訊

本土BA.5再增二例 皆和接機有關

影／哥吉拉公仔釀婚姻危機 彰化公仔神人曝噴千萬沒離婚

麗薩的葬禮：烏克蘭戰火下的唐氏症女孩之死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

坎坷！台中西屯足球場經費不足 延宕4年開工今終啟用

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市西屯區8人制人工草皮足球場今啟用，台中市長盧秀燕出席啟用典禮。記者余采瀅／攝影
台中市西屯區8人制人工草皮足球場今啟用，台中市長盧秀燕出席啟用典禮。記者余采瀅／攝影

台中市足球風氣興盛，西、南屯更有多所國中小足球校隊，為讓選手有好的練習場地，西屯區8人制人工草皮足球場今日啟用。台中市長盧秀燕說，這座足球場命運坎坷，2018年規劃完成，卻因市府未編列預算，經費不足，直到2021年才開工，今日完工啟用。

盧秀燕說，她曾擔任中華民國足球協會副理事長，家人也曾任木蘭足球隊總領隊，過去她在電視新聞服務時更任足球賽事主播，與足球運動淵源深。她上任後花最多心思的運動項目之一就是足球，任內改善及規劃建設8座足球場地，總經費共13億7655萬元，中央補助約5億元，地方自籌約8億元。

「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」盧秀燕說，今日啟用的西屯足球場命運坎坷，因2018年規劃，並已爭取中央1500萬經費，但她上任後發現市府沒編列預算，經費不足，根本開不了工，感謝議員支持通過預算，經費到位後，2021年才有辦法開工，2022年7月完工。

中市運動局長李昱叡說，今日啟用的8人制人工草皮足球場，總經費2500萬元，中央補助1500萬，市府自籌1000萬；場地規格也可作為兩場5人制足球場，周邊設施設有夜間照明、廁所、淋浴間、休息室及停車場等空間。

李昱叡說，目前市府已新建3座足球場地、改善3座球場設施、規劃中有2座，其中1座是在西屯足球場旁興建的「11人制標準人工草皮足球場」，市府編預算1664萬元、中央補助2496萬元，共4160萬元，正上網招標中，預計今年11月前動工。

台中市西屯區8人制人工草皮足球場今日啟用。記者余采瀅／攝影
台中市西屯區8人制人工草皮足球場今日啟用。記者余采瀅／攝影

足球 盧秀燕 台中市長

延伸閱讀

亞洲台商總會台中開會 盧秀燕提政績 蔡其昌秀好關係

台中之光 許樂奪聽奧1金1銅

台北市長民調三強鼎立 江啟臣：不能再迷思藍大於綠

南投槍殺4人歹徒擁槍藏台中市區 盧秀燕曝平安圍捕關鍵

相關新聞

坎坷！台中西屯足球場經費不足 延宕4年開工今終啟用

台中市足球風氣興盛，西、南屯更有多所國中小足球校隊，為讓選手有好的練習場地，西屯區8人制人工草皮足球場今日啟用。台中市長...

「經典小鎮」自行車道最後一哩路改善 彰縣爭取中

彰化縣二水鄉獲選為「經典小鎮」，擁有「騎自行車追火車」的絕佳風光，目前鄰近自行車道約2.5公里道路品質不良，縣政府預計今...

南投斥資6千萬元建兒少館 9月落成增40托嬰名額

為因應兒少托育空間不足，南投縣政府除活化閒置公有空間，改造修繕為公共托育家園，更斥資6千萬元於南投市興建「兒童及少年福利...

影／后里在地長照機構計2024營運 總統提醒要緊盯進度

衛福部將在台中后里糖廠附近增設住宿型長照機構和醫院，衛福部次長王必勝說，長照機構預計2024年底營運，豐原醫院后里分院目...

南投寵物公園 被點出2缺失

南投草屯植物公園旁滑輪溜冰場因年久失修，公所評估近年養寵物人口增加，斥資百萬元改造為寵物公園，成為縣內首座寵物公園，昨天...

台中8人制足球場 今啟用

台中市足球風氣興盛，西屯、南屯更有多所國中小校隊，在比賽中屢獲佳績；為了讓選手有好的練習場地，其中一座8人制人工草皮足球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。