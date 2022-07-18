坎坷！台中西屯足球場經費不足 延宕4年開工今終啟用

台中市足球風氣興盛，西、南屯更有多所國中小足球校隊，為讓選手有好的練習場地，西屯區8人制人工草皮足球場今日啟用。台中市長盧秀燕說，這座足球場命運坎坷，2018年規劃完成，卻因市府未編列預算，經費不足，直到2021年才開工，今日完工啟用。

盧秀燕說，她曾擔任中華民國足球協會副理事長，家人也曾任木蘭足球隊總領隊，過去她在電視新聞服務時更任足球賽事主播，與足球運動淵源深。她上任後花最多心思的運動項目之一就是足球，任內改善及規劃建設8座足球場地，總經費共13億7655萬元，中央補助約5億元，地方自籌約8億元。

「開不了工的要開工，完不了工的要完工！」盧秀燕說，今日啟用的西屯足球場命運坎坷，因2018年規劃，並已爭取中央1500萬經費，但她上任後發現市府沒編列預算，經費不足，根本開不了工，感謝議員支持通過預算，經費到位後，2021年才有辦法開工，2022年7月完工。

中市運動局長李昱叡說，今日啟用的8人制人工草皮足球場，總經費2500萬元，中央補助1500萬，市府自籌1000萬；場地規格也可作為兩場5人制足球場，周邊設施設有夜間照明、廁所、淋浴間、休息室及停車場等空間。