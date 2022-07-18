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扇形車庫百週年 蒸汽火車將載遊客追尋當年場景

中央社／ 彰化18日電

彰化扇形車庫建置百週年，參山國家風景區管理處舉辦扇庫百年暨鐵道觀光系列活動，規劃2梯次蒸汽火車鐵道遊活動，蒸汽火車頭將牽引火車搭載遊客前往二水，追尋百年前鐵路場景。

根據文化部文化資產網資料，彰化扇形車庫在1922年創建，使彰化成為重要的山海線交會站，是台中線、海岸線的分歧點，佔有鐵路運輸的樞要位置，因此也使彰化成為機務重地，是火車維修的重鎮。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，被列為國定古蹟的彰化扇形車庫今年適逢建置百週年，參山處與彰化市公所合辦「2022扇庫百年暨鐵道觀光系列活動」，其中參山處規劃「鐵道遊程」及「鐵道光環境」兩大系列活動。

參山處指出，受到鐵道迷喜愛的鐵道遊程活動，8月13日及11月5日2天，被稱為「蒸汽火車國王」的DT-668蒸汽火車頭將牽引火車搭載遊客前往彰化二水火車站，重現百年前蒸汽火車在縱貫線鐵路行駛場景。

參山處長曹忠猷說，為讓鐵道迷追尋搭乘蒸汽火車的風情，特別辦理2梯次蒸汽老火車小旅行遊程，所使用的DT-668蒸汽老火車是台鐵蒸汽火車頭中牽引力最大、噸位最重的車型，有興趣民眾可以於7月20日上午10點，上網訂購車票，每場次限額260名，想拍照的鐵道迷，也可依照路線找好位置拍照。

參山處表示，另一項「鐵道光環境」活動，將彰化火車站廣場及扇形車庫間的天橋、道路，以光影概念，運用不同燈飾進行布置，呈現台鐵早期蒸汽特色列車、扇形車庫百年特色及彰化在地特色觀光景點等，展示時間從7月22日至9月3日止，讓鐵道迷和遊客也能欣賞夜間之美。

鐵道迷 彰化扇形車庫 國家風景區

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