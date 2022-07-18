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「經典小鎮」自行車道最後一哩路改善 彰縣爭取中

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府將整修連接花旗木自行車道的500公尺車道。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府將整修連接花旗木自行車道的500公尺車道。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二水鄉獲選為「經典小鎮」，擁有「騎自行車追火車」的絕佳風光，目前鄰近自行車道約2.5公里道路品質不良，縣政府預計今年本（7）月25日開工整修，一路修到彰雲大橋的雲林橋頭伸縮縫，另另爭取4200萬元改善水森路到員集路一段的道路，完成提升二水鄉自行車道系統的最後一塊拼圖。

縣長王惠美今到二水鄉鼻倡路與水森路、「自行車追火車」的連接自行車道，視察視察二水鄉自行車多元路線工程。縣政府工務處副處長許俊宏簡報表示，二水鄉自行車道的相鄰道路路面品質還好，但南通路直達彰雲大橋的道路品質欠佳。

許俊宏表示，縣政府申請交通部「環島自行車道提升暨多元路線整合推動計畫修正計畫」，獲補助1680萬元，縣政府自籌320元萬，把「三鐵跑水」的惠民路和集集鐵路平交道的道路系統拉進來，將沿著鐵道邊的道路到源泉車站，往南通路方向穿越縱貫線鐵路直到彰雲大橋的雲林橋頭伸縮縫，改善兩公里的道路品質。

縣政府6月發包兩公里的二水鄉自行車多元路線工程，預計本（7）月25日動工，預計10月底完工，將在鼻倡路和水森路的交會口畫綠底穿越線，南端路口加一個分隔島島頭，結連既有的自行車車道，讓自行車騎士有庇護區可待轉；此外，也要改善水森路旁的500公尺自行車車道鋪面。這項工程將改善兩處路口的道路設施和12面標誌牌面，有助提升自行車的騎乘安全。

此外，縣政府爭取前瞻計畫補助4200萬元，繼續改善水森路到員集路一段約4500公里的道路。如果中央同意補助「最後一塊拼圖」的經費，二水鄉「田園觀光路線」的自行車道和鄰近道路系統都完成改善。

縣長王惠美詢問鄉長蘇界欽和縣議員鄭俊雄、蕭如意、蕭淑芬等人，和前來了解工程情形的地方人士，有無建議或異議，民代和地方人士支持工程計畫，鼓掌通過。王惠美說，將協調管線單位讓手孔蓋等設施與道路路面平齊，且完工兩年內得開挖，確保用路人的安全。

鄉長蘇界欽表示，有好的道路品質，外地民眾才願意來二水鄉觀光旅遊，騎自行車追風、追火車，今天勘察的水森路自行車道連接花旗木自行車道，縣政府這次改善，連同下一期水森路到員集路一段的計畫工程，可望提升二水鄉道路品質，有助發展觀光旅遊。

今天工務處不忘說明，2019年到今年7月，已在二水鄉投入1億3502萬元的地方小型工程經費，如果中央核定補助水森路到員集路一段的道路改善工程款4200萬元，對二水道路改善經費上看1億7702億元。

彰化縣長王惠美會同二水鄉長蘇界欽、3名縣議員及地方人士，今天勘察二水鄉自行車多元路線工程。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美會同二水鄉長蘇界欽、3名縣議員及地方人士，今天勘察二水鄉自行車多元路線工程。記者簡慧珍／攝影

自行車 車道 王惠美

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