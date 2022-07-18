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南投斥資6千萬元建兒少館 9月落成增40托嬰名額

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣兒童及少年福利館將於9月底啟用，並提供公共托育服務。記者賴香珊／攝影
南投縣兒童及少年福利館將於9月底啟用，並提供公共托育服務。記者賴香珊／攝影

為因應兒少托育空間不足，南投縣政府除活化閒置公有空間，改造修繕為公共托育家園，更斥資6千萬元於南投市興建「兒童及少年福利館」，歷經3年時間，近期已完工，預計9月底落成，將能提供托嬰服務，並支援居民聚會與長照需求。

縣府指出，高齡化、少子化促使幼兒托育需求增加，透過活化舊警察宿舍、集會所等閒置空間，已於南投市漳和、竹山、集集等3地建置，更籌措5700萬元經費於南投家扶中心對面興建「南投縣兒童及少年福利館」，已於2019年動土。

歷經3年時間，該棟兒少館近期完工，預計於9月30日落成啟用，而該館面積約1296平方公尺，1樓規劃為三興社區活動中心，供當地社區發展協會使用，2樓為南投區社會福利服務中心，3樓為公辦民營的托嬰中心，4樓則做倉儲之用。

社勞處長林志忠今在縣務會議表示，該兒少館預計9月底啟用，將提供托嬰服務，預計能收托40位0至2歲嬰幼兒，已完成協力單位甄選，並趕工營造內部托嬰環境及設備，最快啟用當天能同步招生，最慢也會在10月底前對外招生。

縣長林明溱說，縣府相當重視青年家庭幼兒托育問題，為協助年輕的雙薪家庭解決幼兒照顧難題，近年來積極落實友善公共托育福利服務，而該棟兒少館落成後，除了提供嬰幼兒托育服務，同時也支援居民聚會與長照需求，將是多功能場館。

林也提到，每個鄉鎮都有公共托育場域，是縣府亟欲推動的目標，因此將持續在各鄉鎮尋找合適的閒置廳舍，推動托嬰中心或社區公共托育家園，使縣內托育政策更臻完善，滿足民眾托育需求，進而鼓勵年輕家長願意增產報國、養兒育女。

南投縣兒童及少年福利館將於9月底啟用，並提供公共托育服務。記者賴香珊／攝影
南投縣兒童及少年福利館將於9月底啟用，並提供公共托育服務。記者賴香珊／攝影
南投縣兒童及少年福利館將於9月底啟用，並提供公共托育服務。記者賴香珊／攝影
南投縣兒童及少年福利館將於9月底啟用，並提供公共托育服務。記者賴香珊／攝影
南投縣兒童及少年福利館將於9月底啟用，並提供公共托育服務。記者賴香珊／攝影
南投縣兒童及少年福利館將於9月底啟用，並提供公共托育服務。記者賴香珊／攝影
南投縣兒童及少年福利館將於9月底啟用，並提供公共托育服務。記者賴香珊／攝影
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