影／后里在地長照機構計2024營運 總統提醒要緊盯進度

衛福部將在台中后里糖廠附近增設住宿型長照機構和醫院，衛福部次長王必勝說，長照機構預計2024年底營運，豐原醫院后里分院目標以急性病床80%占床率為目標，預計2028年正式啟用，他希望提前一年完工啟用。

蔡英文總統今天到后里說，她2016年任總統以來有非常重要政策，快馬加鞭執行的長照2.0工作，她上任後請衛福部盤點各縣市長照資源，希望透過部立醫院率先照顧資源比較不足的地方，規畫公共化住宿式長照機構。

她說今天的簡報中可了解，台中地區有必要再提升醫療資源，和建構在地化長照機構，長照2.0大家已熟悉，包括居家照顧或社區照顧中心，走到最後也是最重要階段是機構式照顧，要在很多地方找到老人家和子女可便捷照顧和探視的地點，總統說，以前長照機構蓋在比較遠的地方，子女要探視很遠不方便，長照機構選擇地點很重要，能讓子女可常去探視父母，甚至天天去看。

蔡總統表示，后里地區的住宿型長照機構可服務后里與周邊地區民眾需求，包括苗栗縣，此處聯外交通便利，同時蓋豐原醫院后里分院可提升重症患治療，提升緊急醫療和救護能力，更重要是長照機構長者，子女可常來探視，她呼籲中央和地方齊心協力，她說在場的立法院副院長蔡其昌和王必勝指揮官都是行動派，行動力絕對沒問題。

蔡總統說，王必勝剛接衛福部次長今天就到后里簡報，她要大家記住長照機構和醫院完工日期，今天王必勝在簡報中曾說，醫院完工日期原本是2028年，要提前一年完工，蔡總統提醒王必勝，大家都有聽到。

蔡總統也肯定蔡其昌在防疫嚴峻期間，幫台中爭取很多快篩試劑，設兒童快打站也緊盯執行進度，她說今天關注的二項計畫，蔡副院長一定會幫台中人盯緊，蔡總統說，也不要忘了，她以前曾住在豐原，在后里隔壁，算半個在地人，她要團隊好好完成此案，她最後呼籲，大家一起努力，提供更好的醫療和長照服務。

王必勝簡報時說，總統常耳提面命長照問題，長照的面像很廣，以前發展慢，現在已逐漸做出成績，后里地區要蓋住宿型長照機構，全國各地曾統計各鄉鎮長照不足部分，后里地區此長照機構是中心點，交通便力，規模也設大些，長照地點附近再設豐原醫院后里分院。

后里地區住宿型長照機構規模200床，社區型長照機構30床，經費4億4000多萬元，2019年核定計畫和土地取得、經費補助，2020年到2024年設計施工，預計2024年底營運；豐原醫院后里分院目標以急性病床80%占床率為目標，醫護及相關人力依開床進度進駐，預計2028年正式啟用，王必勝今天簡報時說，他希望提前一年完工啟用。