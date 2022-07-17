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男子騎滑板車親水廊道摔傷 彰縣府：將禁止駛入

中央社／ 彰化17日電

陳姓男子日前騎滑板車行經彰化縣舊鹿港溪親水廊道，卻摔落未加蓋的水溝受傷住院﹔彰化縣政府表示，將告示禁止車輛進入，避免民眾受傷。

彰化縣政府在鹿港鎮舊鹿港溪設置自然水岸景觀及親水廊道，並增設裝置藝術及光影造景，吸引許多遊客到訪，晚間更可見民眾前往休憩運動，但日前卻發生民眾受傷的意外。

陳男14日晚間9時多，騎滑板車載6歲女兒，行經舊鹿港溪復興南路的南興一號橋下方時，未發現有一條小水溝直接摔落，陳男當場昏迷，女童則幸未受傷，陳男送醫後身上有多處外傷，住院一晚後返家休養。

陳男接受媒體聯訪時指控，橋下有水溝未加蓋，水溝邊僅放置三角錐，並未有其他警示標誌，雖有公告禁止汽機車進入，但未禁止滑板車與單車進入，另事發至今，縣府與鹿港鎮公所都未派人慰問。

彰化縣政府水利資源處告訴中央社記者，橋下空間已增設照明設施與三角錐等警示裝置，並研議針對水溝加蓋保護民眾安全，親水廊道近日發生民眾騎乘自行車與滑板車的意外，將再增設禁止相關車輛行駛的告示牌，以避免發生意外，並已派員關心受傷的民眾。

鹿港 標誌

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