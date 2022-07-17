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彰化傳統戲曲節獻大戲 慶賀觀世音菩薩成道日

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化傳統戲曲節今晚邀請明華園戲劇總團在大村鄉慈雲寺廣場演出「蓬萊大仙」，為觀世音菩薩佛誕及成道紀念獻上大戲。圖／彰化文化局提供
彰化傳統戲曲節今晚邀請明華園戲劇總團在大村鄉慈雲寺廣場演出「蓬萊大仙」，為觀世音菩薩佛誕及成道紀念獻上大戲。圖／彰化文化局提供

彰化傳統戲曲節今年推出「月月看好戲、月月聽好曲」系列活動，白天可欣賞北管排場以及南管整絃匯奏，今天晚間也安排明華園戲劇總團在大村鄉大庄慈雲寺廣場演出「蓬萊大仙」，為觀世音菩薩佛誕及成道紀念獻上大戲，8月7日在和美鎮和仁國小還會有一場明華園「鴨母王」，民眾可前往觀賞。

彰化縣長王惠美今晚也到慈雲寺與主委賴傳興等仕紳和民眾共賞明華園演出，王惠美說，歌仔戲在台灣發展已經有100多年的歷史，在歌仔戲沒落的時候，明華園總團團長陳勝福老師、與當家台柱孫翠鳳老師將歌仔戲結合科技，又接地氣，讓歌仔戲在過程中變得更加屹立不搖，也讓明華園成為歌仔戲第一招牌，是台灣之光，曾代表台灣到國外做文化交流。

陳勝福說，明華園的八仙系列最特別之處，是敘述他們經歷了哪些艱難才成為神仙的過程，也傳遞正向能量與精神，而今晚演出李鐵拐成仙故事的「蓬萊大仙」亦是如此，帶出「滿招損、謙受益」的處世原則。

彰化傳統戲曲節8月6日在和美鎮道東書院上午10時為南北管演出，晚間7時則將由彰化縣布袋戲保存團體「明世界掌中劇團」帶來布袋戲「西遊記之火焰山」，8月7日晚間7時30分在和美和仁國小則有明華園戲劇總團的「鴨母王」演出。

彰化傳統戲曲節今晚邀請明華園戲劇總團在大村鄉慈雲寺廣場演出「蓬萊大仙」，為觀世音菩薩佛誕及成道紀念獻上大戲。圖／彰化文化局提供
彰化傳統戲曲節今晚邀請明華園戲劇總團在大村鄉慈雲寺廣場演出「蓬萊大仙」，為觀世音菩薩佛誕及成道紀念獻上大戲。圖／彰化文化局提供
彰化傳統戲曲節今晚邀請明華園戲劇總團在大村鄉慈雲寺廣場演出「蓬萊大仙」，為觀世音菩薩佛誕及成道紀念獻上大戲。圖／彰化文化局提供
彰化傳統戲曲節今晚邀請明華園戲劇總團在大村鄉慈雲寺廣場演出「蓬萊大仙」，為觀世音菩薩佛誕及成道紀念獻上大戲。圖／彰化文化局提供
彰化傳統戲曲節今晚邀請明華園戲劇總團在大村鄉慈雲寺廣場演出「蓬萊大仙」，為觀世音菩薩佛誕及成道紀念獻上大戲。圖／彰化文化局提供
彰化傳統戲曲節今晚邀請明華園戲劇總團在大村鄉慈雲寺廣場演出「蓬萊大仙」，為觀世音菩薩佛誕及成道紀念獻上大戲。圖／彰化文化局提供

明華園 歌仔戲

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