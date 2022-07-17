國美館攜手大毅老爺行旅 席德進抽象畫躍上中秋禮盒
國立台灣美術館今年首度跨界與台中大毅老爺行旅聯名推出中秋禮盒「月盒」，以典藏藝術家席德進作品「抽象畫No.100」的夜空圓月為包裝，將藝術氣息融入節慶禮品，透過聯名合作提升雙方品牌效益，也促進文化創意多重價值。
國美館館長廖仁義說，中秋禮盒「月盒」，是以國美館與財團法人席德進基金會所典藏藝術家席德進的「抽象畫No.100」作品為體，取畫中的那抹湛藍為夜空，明亮的豔紅裡高掛的圓月，彷若節慶時節映入眼簾的街燈熱鬧，團圓夜在流瀉的月光下相聚、相伴，這份情意在皎月的映照下顯得更加動人。
台中大毅老爺行旅表示，中秋禮盒內含5種不同西式甜點及極品莊園咖啡濾掛組，並加入台灣自產果實風味，注入豐饒的在地精神，像是「金桔瑪德蓮」選用宜蘭的金桔果實；「柑橘巧克力布朗尼」用東勢椪柑的橙香包裹在濃郁可可內；「洛神磅蛋糕」以東部山中的紅寶石洛神融入蛋糕裡，初入口的酸與緊追其後的甘甜，口感層次更顯豐富。
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