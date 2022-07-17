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南投首座寵物公園啟用 飼主大讚設施佳就怨2缺點

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯寵物公園今啟用，不少飼主帶毛小孩前往體驗，但反映周邊圍籬縫隙過大，且沒垃圾桶，建議公所改善。記者賴香珊／攝影
南投草屯寵物公園今啟用，不少飼主帶毛小孩前往體驗，但反映周邊圍籬縫隙過大，且沒垃圾桶，建議公所改善。記者賴香珊／攝影

南投草屯植物公園旁滑輪溜冰場因場地不大、年久失修，公所評估近年養寵物人口增加，斥資百萬元改造為寵物公園，成為縣內首座寵物公園，今天啟用，不少飼主帶毛小孩前往體驗，但反映周邊圍籬縫隙過大，且沒垃圾桶，建議公所改善。

草屯鎮公所指出，該寵物公園位在鎮內植物公園和網球場附近，前身是滑輪溜冰場，但因該場地不大，加上年久失修，民眾使用率低，有鑑於鎮內，甚至全縣飼養寵物人口增加，縣內卻無場地供飼主及寵物使用，去年即規劃打造寵物公園。

草屯鎮長簡景賢說，公所自籌100萬元改造滑輪溜冰場，成為縣內首座寵物公園，園內設置可供毛小孩跑跳玩樂的吊桿、隧道水泥管、波浪式拱橋、大型球池，還有洗手台及保護圍籬，並在鋪設人工草皮，降低水泥地面溫度，並於今天啟用。

而草屯寵物公園今啟用，不少「鏟屎關」帶著毛小孩前往體驗，江姓飼主大讚，該公園設施不輸台中文心公園的狗狗專區，園區顏色配置也很有精神，美中不足的是，公園周邊圍籬部分區段縫隙太大，小型犬若受驚嚇容易竄出去，恐有危險。

王姓居民則說，國內多數寵物公園都有提供塑膠袋，讓飼主清理狗狗糞便，但草屯寵物公園內，不僅沒有提供塑膠袋，園內及周邊甚至沒設置垃圾桶，狗主人收集到的狗大便或垃圾不知道要丟哪裡，相當不便，建議管理單位改善。

對此，草屯鎮公所表示，針對民眾反映圍籬縫隙大、沒垃圾桶等問題，後續會進行了解，並研議改善；現階段則呼籲飼主自備塑膠袋，並在犬隻如廁後時用塑膠袋裝起來，並發揮公德心帶走處置，共同維持並愛護寵物公園環境及設施。

南投草屯寵物公園今啟用，設置可供毛小孩跑跳玩樂的吊桿、隧道水泥管、波浪式拱橋、大型球池等設施。記者賴香珊／攝影
南投草屯寵物公園今啟用，設置可供毛小孩跑跳玩樂的吊桿、隧道水泥管、波浪式拱橋、大型球池等設施。記者賴香珊／攝影
南投草屯寵物公園今啟用，飼主帶毛小孩前往體驗，但反映周邊圍籬縫隙過大，小型犬若受驚嚇竄出，恐有危險。記者賴香珊／攝影
南投草屯寵物公園今啟用，飼主帶毛小孩前往體驗，但反映周邊圍籬縫隙過大，小型犬若受驚嚇竄出，恐有危險。記者賴香珊／攝影
南投草屯寵物公園今啟用，設置可供毛小孩跑跳玩樂的吊桿、隧道水泥管、波浪式拱橋、大型球池等。記者賴香珊／攝影
南投草屯寵物公園今啟用，設置可供毛小孩跑跳玩樂的吊桿、隧道水泥管、波浪式拱橋、大型球池等。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯寵物公園今啟用，不少飼主帶毛小孩前往體驗，大讚整體設施和環境營造佳。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯寵物公園今啟用，不少飼主帶毛小孩前往體驗，大讚整體設施和環境營造佳。記者賴香珊／攝影

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