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8人制足球場明啟用 11人制足球場中市府拚11月底前動工

聯合報／ 記者劉柏均余采瀅／台中即時報導
台中文小91預定地8人制人工草皮足球場，將於明天正式啟用，周邊設施設有夜間照明、廁所、淋浴間、休息室及停車場等空間。圖／台中市政府提供
台中文小91預定地8人制人工草皮足球場，將於明天正式啟用，周邊設施設有夜間照明、廁所、淋浴間、休息室及停車場等空間。圖／台中市政府提供

台中足球風氣興盛，西屯、南屯更有多所國中小校隊，在比賽中屢獲佳績；台中市政府於今年4月完工一座8人制人工草皮足球場，將於明天正式啟用。立法委員張廖萬堅表示，已再成功向中央爭取2946萬元，補助興建11人制足球場；中市運動局表示，11人制足球場目前已招標中，預計11月底前可動工。

中市運動局長李昱叡表示，4月完工的8人制人工草皮足球場，將於明天正式啟用，建造總經費達2,500萬元，場地規格亦可彈性使用，作兩場5人制足球場，周邊設施設有夜間照明、廁所、淋浴間、休息室及停車場等空間。

立法委員張廖萬堅表示，三年前接獲台中市足球協會理事長許朝樂陳情，即邀請中市議員林祈烽，教育部體育署及中市府運動局，至文小91預定地會勘，成功爭取中央核定補助1500萬，興建8人制人工草皮足球場，將於明天正式啟用。

張廖萬堅也提到，之後更爭取中央核定補助2496萬元，興建11人制足球場，也因原物料上漲，建議市府調整發包施工項目，將照明設備、停車場等周邊設施另提報計畫，經協調，體育署同意將已核定，但今年底前未執行必須繳回經費，優先補助文小91第二期後續擴充計畫。

中市運動局表示，11人制足球場現已再招標工程中，8月開標，總經費預計4160萬元，中央補助2946萬元、市府出資1664萬元，預計今年11月底前可動工，工期約13個月、明年底前可完工，目前正積極趕辦中。

運動局提到，此11人制足球場規模相當於太原足球場，但由於國際原物料上漲，將分作2期施作，第一期內容包含人工草皮、安全圍網、球員休息室及儲物空間等，完工後即可先於白天舉辦足球賽事，照明設備則修改至第二期施作，滿足市民夜間使用足球場的需求。

台中文小91預定地8人制人工草皮足球場，將於明天正式啟用，周邊設施設有夜間照明、廁所、淋浴間、休息室及停車場等空間。圖／台中市政府提供
台中文小91預定地8人制人工草皮足球場，將於明天正式啟用，周邊設施設有夜間照明、廁所、淋浴間、休息室及停車場等空間。圖／台中市政府提供
台中文小91預定地8人制人工草皮足球場，將於明天正式啟用，周邊設施設有夜間照明、廁所、淋浴間、休息室及停車場等空間。圖／台中市政府提供
台中文小91預定地8人制人工草皮足球場，將於明天正式啟用，周邊設施設有夜間照明、廁所、淋浴間、休息室及停車場等空間。圖／台中市政府提供
中市運動局表示，11人制足球場現已再招標工程中，8月開標，總經費預計4160萬元，中央補助2946萬元、市府出資1664萬元，預計今年11月底前可動工。示意圖／台中市政府提供
中市運動局表示，11人制足球場現已再招標工程中，8月開標，總經費預計4160萬元，中央補助2946萬元、市府出資1664萬元，預計今年11月底前可動工。示意圖／台中市政府提供

足球 張廖萬堅 台中市

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