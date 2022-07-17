西屯上仁街7支廢電桿危害用路安全 台電諾10月施工移除

台中市西屯區上仁街有7支台電的廢棄電桿，但多年來台電未處理，里民抱怨其長期影響街巷內交通，也有礙市容觀瞻；市議員楊正中日前接獲民眾投訴，15日上午邀集相關單位到場會勘。台電表示，若前置作業順利進行，預計10月可進場施工，拆除7支廢棄電桿。

上安里長賴耀熙指出，上仁街更早在多年前就完成電纜地下化的工程，但台電公司卻不知為何，遲遲不移除廢棄的電桿，里民多有抱怨，希望台電趕快協助移除。

台中市議員楊正中表示，台電公司多年前，將上仁街高壓電纜地下化後，豎立在路旁的7支電桿卻遲遲沒有拆除，里民抱怨這些電桿早已廢棄，卻仍豎立家門前，其中一支甚至就立在青海路、上仁街口的人行道斑馬線上，嚴重影響行人安全。

台中市議員參選人楊大鋐表示，青海路、上仁街口是上石國小學生上下學必經道路，廢棄電桿長期未移除，不但阻礙學童和行人通行，易造成行車視線死角，且有其他民眾再掛線私用，有礙市容觀瞻，希望台電公司儘快移除。

楊正中15日上午會同市議員參選人楊大鋐、上安里長賴耀熙及台電人員到場會勘，盤點清查上仁街共有7支無供電、無懸掛電纜的廢棄高壓電桿，影響都市景觀與住家出入。台電人員表示，若前置作業進行順利，將於今年10月進場施工，將7支電桿全數移除。