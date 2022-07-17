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台中台灣大道快車道文心路至朝富路段 7月底前燙平完成

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市台灣大道文心至朝富路段快車道，將於7月底前燙平完成。圖／台中市政府提供
台中市台灣大道文心至朝富路段快車道，將於7月底前燙平完成。圖／台中市政府提供

台灣大道連接台中火車站至台中港區，為台中重要幹道，也是國內目前最多分段道路之一，車流量相當大，中市府持續推動台灣大道「文心路至朝富路快車道」燙平計畫，目前已斥資2千萬，完成文心路至河南路段快車道燙平工程，其餘路段將持續燙平，預計7月底前完工。

台中市建設局指出，台灣大道「文心路至朝富路快車道」燙平工作，總經費約2千萬元，於7月13日開始施作，為減少對交通的影響，採分區分段及夜間施工，現已完成台灣大道文心路至河南路段的快車道燙平，其餘路段將接續燙平，預計7月底前完工，提升台灣大道行車舒適度及安全性。

建設局長陳大田指出，台灣大道大規模燙平計畫，市府針對造成路面不平整原因逐一解決，包含移除有公共安全疑慮的黑板樹，補植合宜植栽、修復弱化路基，並協調各管線單位孔蓋下地、提升標線抗滑係數至65BPN等，用最嚴謹態度及標準辦理燙平作業。

陳大田說到，台灣大道是台中東西向主要交通幹道，路平施交通維持複雜度高，施工期間加強要求施工廠商維持好交通，並於施工路段周邊設置大型警告、指示標誌，並封閉快車道，由義交引導至慢車道方式，同時維持公車通行，減少交通衝擊。

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