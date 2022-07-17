國際生東勢採梨體驗農業旅遊 中彰觀光推農業休閒旅遊
觀光局參山國家風景區管理處協助中彰區域觀光聯盟推動農業休閒旅遊，農委會水土保持局台中分局和台中市東勢農會輔導梨之鄉休閒農業區，今天邀請在台的「Friendship in Taiwan 國際學生遊台灣」(FIT) 社群組織，帶16名國際學生，到東勢採梨子並導覽解說高接梨栽培過程，認識台灣農特產品。
東勢農會與梨之鄉休閒農業區「用梨樹跟世界做朋友」今年4月份新冠肺炎疫情嚴峻時，邀請國際生彩繪梨袋認養梨樹，畫出緬甸、越南、巴基斯坦、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、智利、法國等9個國家的彩繪風格。
今天梨子已成熟，再邀請這群國際學生回到梨之鄉休閒農業區參加梨子豐收祭，導覽員解說下，國際學生瞭解高接梨的生長、嫁接、包裝步驟，並從梨樹上採下梨子；緬甸國際學生表示，在台灣讀書的時候感受到台灣人包容與溫暖，透過這次的農事體驗，他想到家鄉的父母，希望能將這甜美的東勢梨送到遠在他鄉的父母手上。
東勢農會表示，東勢區農會輔導的梨之鄉休閒農業區與Friendship in Taiwan合作，結合東勢旅遊遊資源及特色，行銷東勢農特產品與觀光景點，透過國際學生深度體驗，以自身的文化背景為基礎，讓消費者與在地業者「共創」產品故事，打造國際友善環境；梨之鄉休閒農業區產地直送優質的水梨禮盒在明天(18日)正式開賣，相關訂購訊息可上「梨之鄉休閒農業區粉絲專頁」。
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