中市水利局斥資逾2億 完成西屯福科路近6千戶污水接管

台中市政府推動污水整治計畫，斥資2億3千萬，完成西屯區福科路、福雅路等周邊區域污水接管工程，接管戶數約5700戶，將於8月底前完成路面重新刨鋪。中市水利局表示，污水計畫工程皆有安排進程施作，目前做台灣大道以北，接著會往台灣大道以南持續努力，正陸續發包施工中。

此次污水整治計畫完工範圍，自西屯路三段以南、安和路以西、福康路以東、台灣大道四段以北所圍成的區域及台灣大道四段671巷、中工三路、工業區一路98巷7弄等周遭區域。

台中市水利局表示，此次施工區域污水來源，為一般家庭生活污水為主，部分化糞池處理能力較差，排放出的污水加上一般生活污水，雖有經過初步處理，但流入側溝仍容易產生惡臭。

此次污水接管工程，總經費斥資2億3千萬元，接管戶數約5700戶，該區域污水接入下水道系統後，將排入文山水資源回收中心處理，改善環境衛生品質；水利局提到，污水計畫皆有安排行程，皆正依照計畫進行中。已施作台灣大道以北區域，接著會持續往台灣大道以南改善，目前正陸續發包施工中。