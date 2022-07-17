快訊

台中以南7縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

打選戰一定要設競選總部嗎？房價飆租金漲 參選人好糾結

提早28年！英氣象局預測2050年的高溫 本周將成真

中市水利局斥資逾2億 完成西屯福科路近6千戶污水接管

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市水利局預計於8月底前完成，周圍部份路面重新刨鋪。圖／台中市政府提供
中市水利局預計於8月底前完成，周圍部份路面重新刨鋪。圖／台中市政府提供

台中市政府推動污水整治計畫，斥資2億3千萬，完成西屯區福科路、福雅路等周邊區域污水接管工程，接管戶數約5700戶，將於8月底前完成路面重新刨鋪。中市水利局表示，污水計畫工程皆有安排進程施作，目前做台灣大道以北，接著會往台灣大道以南持續努力，正陸續發包施工中。

此次污水整治計畫完工範圍，自西屯路三段以南、安和路以西、福康路以東、台灣大道四段以北所圍成的區域及台灣大道四段671巷、中工三路、工業區一路98巷7弄等周遭區域。

台中市水利局表示，此次施工區域污水來源，為一般家庭生活污水為主，部分化糞池處理能力較差，排放出的污水加上一般生活污水，雖有經過初步處理，但流入側溝仍容易產生惡臭。

此次污水接管工程，總經費斥資2億3千萬元，接管戶數約5700戶，該區域污水接入下水道系統後，將排入文山水資源回收中心處理，改善環境衛生品質；水利局提到，污水計畫皆有安排行程，皆正依照計畫進行中。已施作台灣大道以北區域，接著會持續往台灣大道以南改善，目前正陸續發包施工中。

中市水利局表示，污水管線於道路開挖施工後，將連同改善部分道路路面，並依規完成路面車道刨封，預計於8月底前完成刨鋪，也請用路人共體時艱，完工後將恢復道路平整度，提升市容品質。

台中市水利局斥資2億3千萬，完成西屯區福科路、福雅路等周邊區域污水接管工程，為5700戶接污水管。圖／台中市政府提供
台中市水利局斥資2億3千萬，完成西屯區福科路、福雅路等周邊區域污水接管工程，為5700戶接污水管。圖／台中市政府提供
台中市水利局斥資2億3千萬，完成西屯區福科路、福雅路等周邊區域污水接管工程，為5700戶接污水管。圖／台中市政府提供
台中市水利局斥資2億3千萬，完成西屯區福科路、福雅路等周邊區域污水接管工程，為5700戶接污水管。圖／台中市政府提供
中市水利局預計於8月底前完成，周圍部份路面重新刨鋪。圖／台中市政府提供
中市水利局預計於8月底前完成，周圍部份路面重新刨鋪。圖／台中市政府提供

污水 水利局 台中市

延伸閱讀

水溝惡臭影響社區環境 淡水里長會勘找原因

中市嬰幼兒疫苗22日起開打 首批獲配3.6萬劑

影／南投4死 槍手逃台中 盧秀燕：中市警全力配合偵辦

年度大潮水淹旗津 水利局：積水有改善

相關新聞

說好的中友百貨彰化館 距動工還有一段路要走

彰化人期待的第一家百貨公司中友百貨彰化館，在簽約至今近3個月仍無動靜，引起民眾關切。縣府建設處表示，關係本案的土地使用分...

豐原客庄菸樓筍香文化活動 推廣客家文化和在地產業

台中市客家事務委員會與豐原區公所合作，昨在豐原區鐮村里市民農園舉辦「2022豐原客庄菸樓筍香文化活動」，以「看見豐原客家...

台中人口跌破280萬 北區少最多

台中市人口今年5月失守280萬關卡，來到279萬9339人。以今年6月人口觀察，減少最多的是北區減3582人、豐原248...

居民搶救天橋 中市審慎評估

內政部營建署補助台中市忠明南路道路燙平經費，另建議市府評估拆除忠明南路與五權南路的天橋。訊息傳出，在地居民在天橋拉白布條...

國一溪湖大溪路跨越橋 通車

高速公路局為改善國道一號彰化路段瓶頸，去年拆除3條跨越橋拓寬國道路寬，溪湖鎮大溪路跨越橋工程超前，昨天啟用，駕駛人不必再...

水公司施工惹怨 中市：限期改善

台灣自來水公司為減緩台中市區缺水問題，在豐原大道埋設備援送水管，埋管總長度約1.5公里，但其中僅180公尺的施工段，封路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。