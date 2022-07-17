說好的中友百貨彰化館 距動工還有一段路要走

彰化人期待的第一家百貨公司中友百貨彰化館，在簽約至今近3個月仍無動靜，引起民眾關切。縣府建設處表示，關係本案的土地使用分區管制要點本月11日發布實施，接著進入都市設計審查通過後，即能申請建照，但要趕在年底前動工，還要再努力。

位在彰化市旭光西路的中友百貨彰化店基地，為彰化市都市計畫「停車場用地」(停5用地)，面積約0.71公頃，現況為彰化市公共造產第二停車場使用，為一平面收費停車場。

建設處表示，由於此計畫區位在彰化市核心地區，且鄰近南瑤宮及彰化基督教醫院周邊商圈，現有停車位經常不敷需求，因此採促參方式引入民間資金改建為立體停車場使用，以擴大服務周邊商圈停車所需。

為增加後續開發使用效率，及提高財務可行性，以吸引廠商投資，縣府擬定「停五」土地使用分區管制要點，增加附屬事業使用面積及使用項目，停車場用地調整附屬設施樓地板面積由三分之一 提升為二分之一，並增加「批發及零售業」、「影片及電視節目業」及「藝術、娛樂及休閒服務業」，大幅提升百貨引入產業別及使用空間，以期創造更大經濟效益。

經縣府委託彰化市公所代辦彰化市第二停車場BOT案，果然吸引中友百貨前來投標，興建複合式商業百貨及停車場使用，今年4月20日，由縣長王惠美、彰化市長林世賢及中友百貨公司總經理劉嘉誠代表完成簽約，開發為中友百貨彰化館，預定2025年完工啟用，圓彰化縣第一家百貨公司的美夢。

中友百貨彰化館造型採緞帶式設計，預計投資25億元打造地下2層、地上12層、樓地板面積達3萬坪的百貨商城，並以購物、美食、娛樂、體驗為營運規劃的四大定位，包含國際名品、電影院、親子遊樂、大型主題餐廳、美食街及藝文展覽演出等綜合型服務設施，同時也將提供近1000席汽車位、1500席機車位，解決鄰近區域停車不足問題。

中友百貨彰化館在簽約完成後，彰化縣都市計畫委員4月28日通過「停五」土地使用分區管制要點案，經彰化市公所修正計畫書報縣府核定後，直到7月11日才發布實施。