豐原客庄菸樓筍香文化活動 推廣客家文化和在地產業

台中市客家事務委員會與豐原區公所合作，昨在豐原區鐮村里市民農園舉辦「2022豐原客庄菸樓筍香文化活動」，以「看見豐原客家」為理念，結合當地玫瑰花產業，邀請老師指導民眾製作「玫瑰拓印提袋」，讓民眾更認識客家建築特色和地方文化及產業。

中市府客委會副主任委員魏瑞伸表示，鐮子坑口過去菸業發達，約有八成田地種植菸葉，全盛時期更有高達百座菸樓，家戶皆靠菸葉過活，但隨著菸葉產業的沒落，大多菸樓皆已拆除，僅存一座大阪式菸樓仍座落於此，因此菸樓的保存是鐮村客庄文化中很重要的一環。

豐原區長洪峰明表示，鐮村地區有豐富在地資源，具歷史意義的菸樓代表豐原客庄的菸葉產業史，竹筍及玫瑰花也是相當有特色的地方特產，這次活動中，結合在地豐富的資源及特色，讓民眾在探尋在地歷史文化的同時，也能認識及推廣在地農特產品，促進地方的產業發展。

昨天活動以「看見豐原客家」為理念，讓民眾深入體驗豐原客庄風情，包括「客庄建築巡禮」、「客庄農事體驗」、「客庄藝文展演」等三大主題單元，另結合當地玫瑰花產業，邀請老師指導民眾製作「玫瑰拓印提袋」，讓民眾親手創造獨一無二的客庄回憶。