防疫期間傳統不能斷 台灣北管戲曲音樂節今登場

南管有千載清音的美譽，熱鬧的北管是神明陣頭不可或缺要角，彰化縣有南北管原鄉之稱，縣文化局從今天到7月24日將舉辦3場台灣北管戲曲音樂節，今天首場在南北管音樂戲曲館舉辦，先向傳統戲曲樂神西秦王爺致敬，祈求護庇傳統音樂傳承不綴。

西秦王爺誕辰在農曆六月，彰化縣第一場南北管音樂節活動開場前，先舉辦西秦王爺祭典，副縣長林田富代表縣長王惠美擔任主祭官，文化部指定的重要傳統藝術保存團體彰化梨春園北管樂團擔綱演奏祭典音樂，圓滿結束後，縣長王惠美趕到，向參加音樂節的館閣致意，感謝他們努力保存傳統音樂。

「都市的偉大不是有多少的高大建築，而是其文化底蘊。」王惠美說，南北管音樂是彰化的根，縣政府希望和大家一起把南北管戲曲發揚光大，她很高興看到許多年輕人加入南北管音樂團體和學習南北管，縣政府和文化局除了舉辦西秦王爺千秋祭，下午還有專家學者論壇，7月23日、24日也規畫一系列表演，邀請國內知名北管團體演出，喜愛傳統音樂的民眾別錯過。