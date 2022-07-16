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防疫期間傳統不能斷 台灣北管戲曲音樂節今登場

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
全國唯一被一中央指定為重要北管樂團的梨春園，今為西秦王爺祭典獻奏。圖／文化局提供
全國唯一被一中央指定為重要北管樂團的梨春園，今為西秦王爺祭典獻奏。圖／文化局提供

南管有千載清音的美譽，熱鬧的北管是神明陣頭不可或缺要角，彰化縣有南北管原鄉之稱，縣文化局從今天到7月24日將舉辦3場台灣北管戲曲音樂節，今天首場在南北管音樂戲曲館舉辦，先向傳統戲曲樂神西秦王爺致敬，祈求護庇傳統音樂傳承不綴。

西秦王爺誕辰在農曆六月，彰化縣第一場南北管音樂節活動開場前，先舉辦西秦王爺祭典，副縣長林田富代表縣長王惠美擔任主祭官，文化部指定的重要傳統藝術保存團體彰化梨春園北管樂團擔綱演奏祭典音樂，圓滿結束後，縣長王惠美趕到，向參加音樂節的館閣致意，感謝他們努力保存傳統音樂。

「都市的偉大不是有多少的高大建築，而是其文化底蘊。」王惠美說，南北管音樂是彰化的根，縣政府希望和大家一起把南北管戲曲發揚光大，她很高興看到許多年輕人加入南北管音樂團體和學習南北管，縣政府和文化局除了舉辦西秦王爺千秋祭，下午還有專家學者論壇，7月23日、24日也規畫一系列表演，邀請國內知名北管團體演出，喜愛傳統音樂的民眾別錯過。

彰化俗諺「有彰化城，就有梨春園」，又有諺云「呷肉呷三層，聽戲聽亂彈。」梨春園北管樂團是台灣現存歷史最悠久的北管館閣，2009年被行政院文建會公告指定「梨春園北管樂團」為「重要傳統藝術保存團體」，是目前唯一中央指定的重要北管樂團。縣政府和文化局7月23日下午3點30分將在彰化慶安宮辦理「北管小搖滾」、7月24日上午10點在彰化孔廟舉辦「亂彈鬥熱鬧－北管排場大會」梨春園等重量級館閣將參與演奏。

彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美巷祭祀傳統音樂樂神西秦王爺。圖／文化局提供
彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美巷祭祀傳統音樂樂神西秦王爺。圖／文化局提供
西秦王爺被北管樂團供奉為祖師爺。圖／文化局提供
西秦王爺被北管樂團供奉為祖師爺。圖／文化局提供

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