外星人基地消失？溪州公所收割彩色稻田請吃割稻飯

彰化縣溪州鄉出現「外星人基地」？昨天這塊「基地」消失，輔導種稻的溪州鄉公所收割彩色水稻，邀請民眾品嘗「刈稻仔飯」，策畫種稻的水利署第四河川局又開始絞盡腦汁設計彩色稻田圖案，再次為溪州鄉打造有神秘感的美麗地標。

溪州鄉公所將舉辦6場次農業體驗活動，規畫每個月1場，今天是第二場「割稻趣」，選定西螺大橋下的雙心彩繪稻田作為主場地，希望推銷溪州鄉的農業特色。鄉長江淑芬和四河局局長李友平等人帶民眾到100公尺外的綠豆田採綠豆，為割稻趣活動暖身。體驗採綠豆的大多是親子，小朋友喝過綠豆湯，沒看過綠豆長在田裡的模樣，採綠豆全靠人工，費時又費工，一家人四口採半天集合起來的數量大概只夠煮一小鍋綠豆湯，小朋友仍興高采烈摘採。

溪州鄉公所和水尾社區、四河局、鄉農會等單位，分頭借來傳統打穀機、風穀機讓民眾體驗手工割稻後的一連串作業，體驗傳統農忙生活，沒參加割稻活動的可參觀傳統農具展示，或騎「雙台鐵馬」到附近遊玩，欣賞紅色西螺大橋對照綠油油農的美景，中午品嘗鄉公所等單位準備的「刈稻仔飯」，有爌肉、炒青菜和白飯「呷粗飽」。

鄉長江淑芬說，鄉公所和四河局合作，請水尾社區志工協助，今年3月在西螺大橋北端西側橋下的農田，依照四河局放樣圖案種植「深紫葉稻」，圖案外圍仍種植普通綠葉水稻，水稻長大呈現雙心造型的，創造「虹橋雙心」獨特景觀，小朋友稱作「外星人基地」，相信只有外星人會在稻田裡畫出那樣的圖案。

四河局長李友平表示，這是水利署各河川局唯一的彩色稻田，吸引很多遊客拍照、打卡，還有母國是越南的新移民特地南下到這裡拍片上傳個人臉書，留言說越南以農立國，要把台灣溪州的美麗經驗傳送越南，她的國家也要有這樣的稻田風光。