夏天玩水啦！葫蘆墩公園親子划舟 國手現場指導

日夜都美的台中市豐原葫蘆墩公園，今、明舉辦「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，親子下水享受同舟划水樂趣，相當受歡迎。運動局長李昱叡出席開幕表示，親子同樂運動更具意義，今年更邀請輕艇國手現場示範，營造優質水域運動環境。

李昱叡表示，運動局每年舉辦獨木舟與龍舟免費體驗活動，吸引眾多親子家庭參加，體驗有別於游泳的水上運動，深獲好評。

今天開幕活動邀請代表台灣參加2020東京奧運輕艇項目的國手張筑涵、榮獲2018年雅加達亞運銀牌國手陳瑋涵，以及榮獲全中運金銀銅的選手們，現場指導划獨木舟技巧要領，宣導防溺知識，帶領市民安全參與水域運動。

運動局表示，此次體驗活動使用國際標準船型10人小龍舟讓民眾體驗，並有專業選手陪同及指導，除今明兩日活動外，8月6日獨木舟體驗營、8月7日龍舟體驗營也在同一地點舉辦，更多活動資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」( https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx )查詢。

活動中，輕艇協會反映，六都只有台中沒有相關輕艇訓練場域。目前台中市僅有大里康橋及豐原葫蘆墩兩處，但兩處水域可供基礎與新手訓練，缺乏正式比賽規模訓練與正式賽事場域。立委江啟臣承諾，會協助輕艇協會尋找合適的訓練場地。

運動局補充，今年已於南區康橋著手興建水域運動管理中心、複合式艇庫；今年6月，康橋水岸公園的111年全國輕艇標杆錦標賽圓滿落幕，另，水利局持續興建具運動元素的橡皮壩工程，增加溪流河水調節，預計明年底完工，提供運動選手更適合的訓練場域，培育奧亞運輕艇運動人才。