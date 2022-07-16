快訊

亞洲盃男籃／林庭謙飆30分白搭 中華隊反撲大陸隊功虧一簣

在職碩專班學生膨脹達5.3萬人 學官互利放水論文貶值

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏天玩水啦！葫蘆墩公園親子划舟 國手現場指導

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
日夜都美的台中市豐原葫蘆墩公園，今、明舉辦「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，相當受歡迎。圖為立委江啟臣(前)與運動局長李昱叡(後)體驗輕艇。圖／立法委員江啟臣提供
日夜都美的台中市豐原葫蘆墩公園，今、明舉辦「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，相當受歡迎。圖為立委江啟臣(前)與運動局長李昱叡(後)體驗輕艇。圖／立法委員江啟臣提供

日夜都美的台中市豐原葫蘆墩公園，今、明舉辦「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，親子下水享受同舟划水樂趣，相當受歡迎。運動局長李昱叡出席開幕表示，親子同樂運動更具意義，今年更邀請輕艇國手現場示範，營造優質水域運動環境。

李昱叡表示，運動局每年舉辦獨木舟與龍舟免費體驗活動，吸引眾多親子家庭參加，體驗有別於游泳的水上運動，深獲好評。

今天開幕活動邀請代表台灣參加2020東京奧運輕艇項目的國手張筑涵、榮獲2018年雅加達亞運銀牌國手陳瑋涵，以及榮獲全中運金銀銅的選手們，現場指導划獨木舟技巧要領，宣導防溺知識，帶領市民安全參與水域運動。

運動局表示，此次體驗活動使用國際標準船型10人小龍舟讓民眾體驗，並有專業選手陪同及指導，除今明兩日活動外，8月6日獨木舟體驗營、8月7日龍舟體驗營也在同一地點舉辦，更多活動資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」( https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx )查詢。

活動中，輕艇協會反映，六都只有台中沒有相關輕艇訓練場域。目前台中市僅有大里康橋及豐原葫蘆墩兩處，但兩處水域可供基礎與新手訓練，缺乏正式比賽規模訓練與正式賽事場域。立委江啟臣承諾，會協助輕艇協會尋找合適的訓練場地。

運動局補充，今年已於南區康橋著手興建水域運動管理中心、複合式艇庫；今年6月，康橋水岸公園的111年全國輕艇標杆錦標賽圓滿落幕，另，水利局持續興建具運動元素的橡皮壩工程，增加溪流河水調節，預計明年底完工，提供運動選手更適合的訓練場域，培育奧亞運輕艇運動人才。

日夜都美的台中市豐原葫蘆墩公園，今、明舉辦「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，相當受歡迎。圖／立法委員江啟臣提供
日夜都美的台中市豐原葫蘆墩公園，今、明舉辦「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，相當受歡迎。圖／立法委員江啟臣提供
日夜都美的台中市豐原葫蘆墩公園，今、明舉辦「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，運動局長李昱叡(中)出席開幕，今年更邀請輕艇國手張筑涵(左二)及陳瑋涵(右二)現場示範。圖／台中市運動局提供
日夜都美的台中市豐原葫蘆墩公園，今、明舉辦「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，運動局長李昱叡(中)出席開幕，今年更邀請輕艇國手張筑涵(左二)及陳瑋涵(右二)現場示範。圖／台中市運動局提供
日夜都美的台中市豐原葫蘆墩公園，今、明舉辦「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，相當受歡迎。圖／立法委員江啟臣提供
日夜都美的台中市豐原葫蘆墩公園，今、明舉辦「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，相當受歡迎。圖／立法委員江啟臣提供

親子 獨木舟 台中市

延伸閱讀

趣味龍舟拔河暨親子獨木舟賽 台中葫蘆墩公園登場

影／蔡其昌指台中需更多國際賽事 市府：盧秀燕已在做

自由車／全國場地錦標賽 地主台中10金大豐收

全國自由車錦標賽 地主康世峰破大會紀錄

相關新聞

外星人基地消失？溪州公所收割彩色稻田請吃割稻飯

彰化縣溪州鄉出現「外星人基地」？昨天這塊「基地」消失，輔導種稻的溪州鄉公所收割彩色水稻，邀請民眾品嘗「刈稻仔飯」，策畫種...

夏天玩水啦！葫蘆墩公園親子划舟 國手現場指導

日夜都美的台中市豐原葫蘆墩公園，今、明舉辦「111年台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽」，親子下水享受同舟划水樂趣，...

國一彰化大溪路跨越橋今通車 用路人逐步遠離塞車噩夢

高速公路局要改善國道一號中部路段瓶頸，去年封閉彰化縣境內3條跨越橋，預計施工一年，溪湖鎮大溪路跨越橋工程超前，提前在今天...

台中潭水亭誼子女換絭開跑 同步展出民國前古寶物

明天農曆6月19日是觀音媽祖成道日，台中市潭子區潭水亭今舉辦300名誼子女回娘家換絭，為平安項鍊重新換紅線，最高齡誼子女...

工業區慶安水道變身水樂園 SUP等水上體驗湧進3千人

彰化西北角生態資源豐富，但缺乏遊憩功能空間，彰化縣府7月在彰濱工業區的慶安水道上推動獨木舟、SUP立式划槳等體驗，縣府城...

台中公車票價全國最便宜 市民綁卡逼近150萬人

台中市實施「雙十公車」政策，交通局統計，雖受疫情影響，截至今年7月4日止，市民限定乘車優惠綁卡人數超過149萬人，通學、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。