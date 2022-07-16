快訊

台大高門檻審查「林智堅論文抄襲案」 趙少康：保障爛貨？

BA.5首例社區感染個案 5密切接觸者PCR結果出爐

台南廟會傳槍響大亂鬥畫面曝光 員警掛彩帶回64人調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國一彰化大溪路跨越橋今通車 用路人逐步遠離塞車噩夢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮大溪路國一跨越橋完工今通車。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮大溪路國一跨越橋完工今通車。記者簡慧珍／攝影

高速公路局要改善國道一號中部路段瓶頸，去年封閉彰化縣境內3條跨越橋，預計施工一年，溪湖鎮大溪路跨越橋工程超前，提前在今天啟用，地方民眾很開心，立馬改道以節省繞路時間；有民代要求高公局工程延伸到引道以外的邊坡，鎮長黃瑞珠說那是縣道，將爭取縣府鋪柏油路面。

國道一號彰化到員林路段是車流瓶頸，假日壅塞更嚴重，國一跨越橋將陸續完工，代表橋下的國一道路拓寬，將有可效疏解花壇戰備道以南到埔鹽匝道以北的交通瓶頸，日後逢年過節，除非用路人發生不小心追撞等意外事故，否則這一路段可望脫離動輒塞車的噩夢。

高速公路局中區養護程分局去年2021年7月19日陸續封閉大溪路、花秀路和新興街的國道一號跨越橋，預計至少費時一年施工，最快本（7）月底完工，民眾要行駛替代道路，沒想到高公局通知溪湖鎮前提在今天通車，鎮公所和鎮代會相當高興。

花秀路、新興街的國一跨越橋還沒完工，高公局今天低調進行大溪路跨越橋通車儀式，由鎮長黃瑞珠和鎮代會主席邱鳳蘭等多名民意代表拉開柵欄，立刻有民眾騎機車、開車通過，很快恢復昔日的交通流量。

鎮民代表劉晚玉等人表示，溪湖鎮大溪路的國一跨越橋施做品質很好，前幾天她和鎮長等人事先勘察，發現柏油路面只做到引道，之後的縣道是石礫草地，建議高公局加強引道的安全工程，以免機車騎士從平整的引道一路騎到石礫草地「去犁田」，高公局從善如流，在外側畫設反光線，在引道盡頭加裝防撞警示桿。

劉晚玉說，引道盡頭雖有防撞警示桿，引導騎士騎到鋪柏油的中間車道，但往中間道路騎車等於和汽車爭道，容易發生危險，希望高公局能再延長施工範圍，把石礫草地也鋪柏油，保障機車騎士的安全。

中山里長楊平國連忙表示，高公局言明已經加做東、西兩側的引道工程，「仁至義盡」引道之後接的是縣道，應由縣政府鋪路。鎮長黃瑞珠表示，縣內還有兩處國一跨越橋，她將向縣政府爭取跨越橋引道之後的縣道道路工程，提升3座國一跨越橋的通行品質以維護行車安全。

彰化縣溪湖鎮大溪路國一跨越橋完工今通車，鎮長黃瑞珠和鎮民代表、里長前往勘察。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮大溪路國一跨越橋完工今通車，鎮長黃瑞珠和鎮民代表、里長前往勘察。記者簡慧珍／攝影

國道 機車騎士 高速公路

延伸閱讀

彰化創業獎勵金已發出944萬 補助40名創意青年

國道近2週5起死亡事故 4件因駕駛疲勞或分心追撞

台灣好行埔里線上午首發通車 串連台中高鐵站與火車站

振興疫後經濟 網路票選挖出彰化溪湖隱藏版美食

相關新聞

南投集集社區公托 25日收托

台灣少子化嚴重，南投集集的集集里社區活動中心，一樓改造為全縣第3處社區公共托育家園，昨剪綵揭牌啟用，將招收12名未滿2歲...

國一彰化大溪路跨越橋今通車 用路人逐步遠離塞車噩夢

高速公路局要改善國道一號中部路段瓶頸，去年封閉彰化縣境內3條跨越橋，預計施工一年，溪湖鎮大溪路跨越橋工程超前，提前在今天...

台中潭水亭誼子女換絭開跑 同步展出民國前古寶物

明天農曆6月19日是觀音媽祖成道日，台中市潭子區潭水亭今舉辦300名誼子女回娘家換絭，為平安項鍊重新換紅線，最高齡誼子女...

工業區慶安水道變身水樂園 SUP等水上體驗湧進3千人

彰化西北角生態資源豐富，但缺乏遊憩功能空間，彰化縣府7月在彰濱工業區的慶安水道上推動獨木舟、SUP立式划槳等體驗，縣府城...

台中公車票價全國最便宜 市民綁卡逼近150萬人

台中市實施「雙十公車」政策，交通局統計，雖受疫情影響，截至今年7月4日止，市民限定乘車優惠綁卡人數超過149萬人，通學、...

台中人口5月失守280萬 原縣區尤其海線卻逆勢成長

台中市總人口數今年5月280萬失守，來到279萬9339人。去年4月還有281萬人，今年同期流失3萬人；其中北區人口今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。