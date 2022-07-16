國一彰化大溪路跨越橋今通車 用路人逐步遠離塞車噩夢
高速公路局要改善國道一號中部路段瓶頸，去年封閉彰化縣境內3條跨越橋，預計施工一年，溪湖鎮大溪路跨越橋工程超前，提前在今天啟用，地方民眾很開心，立馬改道以節省繞路時間；有民代要求高公局工程延伸到引道以外的邊坡，鎮長黃瑞珠說那是縣道，將爭取縣府鋪柏油路面。
國道一號彰化到員林路段是車流瓶頸，假日壅塞更嚴重，國一跨越橋將陸續完工，代表橋下的國一道路拓寬，將有可效疏解花壇戰備道以南到埔鹽匝道以北的交通瓶頸，日後逢年過節，除非用路人發生不小心追撞等意外事故，否則這一路段可望脫離動輒塞車的噩夢。
高速公路局中區養護程分局去年2021年7月19日陸續封閉大溪路、花秀路和新興街的國道一號跨越橋，預計至少費時一年施工，最快本（7）月底完工，民眾要行駛替代道路，沒想到高公局通知溪湖鎮前提在今天通車，鎮公所和鎮代會相當高興。
花秀路、新興街的國一跨越橋還沒完工，高公局今天低調進行大溪路跨越橋通車儀式，由鎮長黃瑞珠和鎮代會主席邱鳳蘭等多名民意代表拉開柵欄，立刻有民眾騎機車、開車通過，很快恢復昔日的交通流量。
鎮民代表劉晚玉等人表示，溪湖鎮大溪路的國一跨越橋施做品質很好，前幾天她和鎮長等人事先勘察，發現柏油路面只做到引道，之後的縣道是石礫草地，建議高公局加強引道的安全工程，以免機車騎士從平整的引道一路騎到石礫草地「去犁田」，高公局從善如流，在外側畫設反光線，在引道盡頭加裝防撞警示桿。
劉晚玉說，引道盡頭雖有防撞警示桿，引導騎士騎到鋪柏油的中間車道，但往中間道路騎車等於和汽車爭道，容易發生危險，希望高公局能再延長施工範圍，把石礫草地也鋪柏油，保障機車騎士的安全。
中山里長楊平國連忙表示，高公局言明已經加做東、西兩側的引道工程，「仁至義盡」引道之後接的是縣道，應由縣政府鋪路。鎮長黃瑞珠表示，縣內還有兩處國一跨越橋，她將向縣政府爭取跨越橋引道之後的縣道道路工程，提升3座國一跨越橋的通行品質以維護行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言