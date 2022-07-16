台中潭水亭誼子女換絭開跑 同步展出民國前古寶物

明天農曆6月19日是觀音媽祖成道日，台中市潭子區潭水亭今舉辦300名誼子女回娘家換絭，為平安項鍊重新換紅線，最高齡誼子女為81歲阿嬤、最小8個月大。潭水亭表示，換絭活動持續到21日，歡迎誼子女回娘家，同時廟中展出民國前的古寶物，有5件神衣及重建廟前香爐等，值得一看。

81歲阿嬤黃卉楨表示，自己是觀音媽虔誠的信徒，很靈驗，在觀音媽的庇佑下，內孫外孫都平安。

24歲的雙胞胎哥哥劉致榮表示，觀音媽像是他第二位媽媽，寒暑假會和弟弟劉為鵬一起做志工，考試求職路上順利，現在進入銀行業服務，未來跟隨觀音媽精神，為社會服務。

潭水亭主委張煌棋說，今年在廟方號召下，有300名誼子女回娘家，相當感動，就像一家人回家團聚般溫暖，在觀音媽前一一換絭，以全新的紅線過香爐，讓大家疫後生活都能得到新加持。

立委楊瓊瓔說，觀音媽長期以來照顧地方心靈，廟方以各種創新活動，傳遞觀音菩薩的信念，讓慈悲濟世的精神永流傳。