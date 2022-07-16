台中潭水亭誼子女換絭開跑 同步展出民國前古寶物
明天農曆6月19日是觀音媽祖成道日，台中市潭子區潭水亭今舉辦300名誼子女回娘家換絭，為平安項鍊重新換紅線，最高齡誼子女為81歲阿嬤、最小8個月大。潭水亭表示，換絭活動持續到21日，歡迎誼子女回娘家，同時廟中展出民國前的古寶物，有5件神衣及重建廟前香爐等，值得一看。
81歲阿嬤黃卉楨表示，自己是觀音媽虔誠的信徒，很靈驗，在觀音媽的庇佑下，內孫外孫都平安。
24歲的雙胞胎哥哥劉致榮表示，觀音媽像是他第二位媽媽，寒暑假會和弟弟劉為鵬一起做志工，考試求職路上順利，現在進入銀行業服務，未來跟隨觀音媽精神，為社會服務。
潭水亭主委張煌棋說，今年在廟方號召下，有300名誼子女回娘家，相當感動，就像一家人回家團聚般溫暖，在觀音媽前一一換絭，以全新的紅線過香爐，讓大家疫後生活都能得到新加持。
立委楊瓊瓔說，觀音媽長期以來照顧地方心靈，廟方以各種創新活動，傳遞觀音菩薩的信念，讓慈悲濟世的精神永流傳。
潭水亭文教組組長吳孟芬指出，活動首創的「誼子女專用護照」，將「開基祖水流觀音」一比一呈現提供給大家拍照，並展出多件古寶物，包括：5件觀音媽換穿過的神衣，民國前使用的香爐，藉由文物背後的故事，重現觀音媽廟歷史，讓人更了解觀音菩薩與潭仔墘文化的發展。
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