台中公車票價全國最便宜 市民綁卡逼近150萬人

台中市實施「雙十公車」政策，交通局統計，雖受疫情影響，截至今年7月4日止，市民限定乘車優惠綁卡人數超過149萬人，通學、通勤族搭乘比例最高。從公車路線來看，通學搭乘數最多的是165、219及279路等，從清水、石岡、新社離市區較遠處發車，每月平均可省下約千元交通費。

台中市「雙十公車」政策，去年元旦起推出「市民限定」加上雙十乘車優惠，10公里內免費、10元坐到飽。交通局統計，1年搭乘人次1.3億，視疫情而有波動，市民搭乘比例約占總運量80%。

交通局統計，截至目前，市民限定乘車優惠綁卡超過149萬人。公共運輸及捷運工程處根據刷卡資料分析市民搭乘比例，以6-24歲屬學生年齡層搭乘比例最高，約52%；其次是25到64歲青壯年約29%，可解釋為通勤、通學族公車乘客八成。

65歲以上高齡者約占19%，以搭乘公車路線觀察，學生族群搭乘比青壯年(25-64歲)約29%例，學生搭乘人次較高的路線分別為165、219及279路等公車，是為居住於清水、石岡、新社較偏遠聚落學生量身打造的路線如依照原票價，從清水到火車站單趟47元，扣掉10公里補助，每月可省近千元。

此外，高齡者搭乘比例高的路線是821、252及218路等公車，252到大雪山森林遊樂區，享受森林浴的熱門路線；218服務串聯豐原、神岡的豐洲路，到豐原購物、就醫都方便；821強化和平至東勢，方便就醫、採購，這些高齡 偏愛路線都經過東勢或豐原等轉運節點，可轉乘到市區。

交通局長葉昭甫說，考量大眾運輸發展與市府資源運用，去年1月1日推出「市民限定」新政策，調整雙十公車政策優惠對象包括市民、在台中就學、市民的新住民配偶；非市民如持電子票證搭乘公車，全票上車僅扣15元。