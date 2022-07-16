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台中人口5月失守280萬 原縣區尤其海線卻逆勢成長

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市人口失守280萬，縣區卻逆勢成長，沙鹿、梧棲都增加。記者陳秋雲／攝影
台中市人口失守280萬，縣區卻逆勢成長，沙鹿、梧棲都增加。記者陳秋雲／攝影

台中市總人口數今年5月280萬失守，來到279萬9339人。去年4月還有281萬人，今年同期流失3萬人；其中北區人口今年4月比去年同其少3794人最多，西區、南區也少了1300到2300人也不少；反而原縣區如沙鹿、梧棲、烏日逆勢成長，人口增加數百人。民政局指出，出生率減少、因疫情2年無法返國也會註記遷出。

民政局指出，全國近20萬台商因疫情須註記遷出，台中近年人口減少主因，仍以人口國際遷出為主，依戶籍法規定，出境2年以上，應為遷出登記。全球疫情已有3年，不少台商、台幹2年未入境，被自動遷出戶籍，但可由家人辦理遷入登記。

根據各區人口統計顯示，台中市近幾年以北屯與西屯與南屯為主要人口成長區，尤其北屯到潭子大區域，捷運等交通建設完成、大型購物商場進駐、學校設立等，磁吸不少人口流入，但人口成長數已逐漸穩定。

不過北區人口減少，地產開發商指出，北區屬舊商業城區，不像北屯有大面積重劃區可開發的完整基地，街道與房屋偏老舊，人口被帶往北屯、太平、東區周邊房價相對較低的區域。

另原縣區例如沙鹿、梧棲、烏日與太平等地區，近幾年海線有大型商場進駐，開發商建商造鎮，房價還在1、2字頭，對年輕族群較有吸引力，因此人口不少反增。

台中市出生人口降到兩萬以下，低於死亡率，造成人口減少。議員們認為，雖是全國普遍現象，但台中市是宜居城市，市府祭出生育津貼、托育補助雖有助生兒養女的意願，但台中房價不少地區5年翻倍，市區2到3房租金，2萬起跳，仍成為年輕人不敢生、生不起的主要原因。

台中市 疫情 台商

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