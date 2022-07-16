農水署彰化管理處長履新 陳吉仲期勉「接地氣」

農田水利署彰化管理處新、卸任處長今天交接，新處長陳永祺當場邀請卸任處長劉淑華出任彰化管理處的永久榮譽顧問傳承經驗，又表示，將盤點水利署彰化縣土地，配合中央全力發展綠電。

劉淑華原任彰化農田水利會總幹事，水利會改制後，擔任農水署彰化管理處處長，今天她感謝員工發揮團隊合作，安然度過改制後的去年大旱等困難。

她又詼諧的改編小則趣味故事，說有一個人要投胎，請求上帝安排，上帝要給郭台銘等各行業頂尖人士的人生都被謝絕，因為他希望壓力不大、能快樂生活，上帝安排出生後長後當農水署彰化管理處的處長，那個人就很開心接受。

劉淑華講完故事，要陳永祺不必過慮，農水署彰化管理處是很好的地方，員工認真、地方和諧，到彰化做事可以很順利達成使命。

陳永祺致詞表示，劉淑華擔任農水署彰化管理處處長，改善過去沒納入水利會服務範圍的灌溉系統，去年上半年大旱，她調度彰化灌溉用水，讓彰化縣成為大旱期間不必停灌的區域。他邀請卸任處長劉淑華出任彰化管理處的永久榮譽顧問傳承經驗。

陳永祺曾任農水處經濟發展科科長、農委會副主委陳添壽的秘書，今天說到他要接任農水署彰化管理處處長，先拜會農委會主委陳吉仲並請益，陳吉仲勉勵他要多傾聽民意，意思就是要「接地氣」，未來他一定博采眾議，聽取民眾意見作為推動政務的參考。

陳永祺講述八堡圳簡史，接著說，中央推動再生能源，很多企業需要綠電，彰化縣是農業也是工業大縣，他將盤點彰化管理處適合種電的土地，配合中央政策做綠能設施。

立法委員謝衣鳳、陳素月都致詞，期許陳永祺當農水署彰化管理處處長後，能秉持照顧農民的傳統，提升灌溉系統的品質，改善老舊灌溉設施，為彰化農業升級而努力。