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中市推兒少發展帳戶 「100%利息」存孩子未來一桶金

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市社會局推動「兒少發展帳戶」，鼓勵弱勢家戶儲蓄。圖／台中市政府提供
台中市社會局推動「兒少發展帳戶」，鼓勵弱勢家戶儲蓄。圖／台中市政府提供

台中市社會局推動「兒少發展帳戶」，2016年1月1日後出生列冊的低收入戶、中低收入戶，或長期安置的兒童及少年，每人每年在滿18歲前最高可存1萬5千元，除鼓勵弱勢家戶儲蓄，政府再提撥同額款項儲蓄，為兒少累積基金，有助改善孩子未來環境。台中市共6098名兒少符合資格，至今年6月底，已有3656人申請開戶，比率達6成。

中市社會局今日與大里區公所及麥克維茲財商教育學苑，在大里兒童青少年福利服務中心舉辦兒少發展帳戶說明會，利用有趣活潑的親子桌遊，提升弱勢家戶的理財知能。

30歲小婷目前與老公育有一子一女，2018年她懷第一個孩子時，知道政府推動兒少發展帳戶。她說，從來沒有一個金融單位提供100%利息的儲蓄方案，所以小孩出生時就開立帳戶，每月強迫自己儲蓄，去年她生了第二胎，家庭開銷變大，每月仍堅持儲蓄，也從方案提供的理財課程中獲得更多理財知識，期待18年後可以為孩子存到人生一桶金，讓孩子未來不用擔心錢的問題，完成自己的夢想。

社會局表示，兒少發展帳戶針對2016年1月1日以後出生的列冊低收入戶、中低收入戶，或長期安置的兒童及少年，年滿18歲前，每人每年最高可存1萬5千元，政府再提撥同額款項，透過儲蓄帳戶模式，為兒少累積基金，增加未來接受高等教育及生涯發展的機會，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。

今日兒少發展帳戶說明會上，社會局長彭懷真致贈感謝狀，感謝台北市福智佛教基金會及台中市善護協會，長期捐贈物資鼓勵兒少發展帳戶開戶家庭。

社會局指出，社會局結合民間資源，2020年起提供開戶家庭多元物資包，希望減輕弱勢家戶經濟負擔，今日申請者除1份開戶禮，還可獲得500元禮券。8月6日將於太平舉辦第2場說明會，歡迎設籍太平區尚未申請兒少帳戶的家戶踴躍申請。

台中市社會局今日在大里兒童青少年福利服務中心舉辦兒少發展帳戶說明會。圖／台中市政府提供
台中市社會局今日在大里兒童青少年福利服務中心舉辦兒少發展帳戶說明會。圖／台中市政府提供

低收入戶 理財 台中市

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