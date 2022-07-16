中市推兒少發展帳戶 「100%利息」存孩子未來一桶金

台中市社會局推動「兒少發展帳戶」，2016年1月1日後出生列冊的低收入戶、中低收入戶，或長期安置的兒童及少年，每人每年在滿18歲前最高可存1萬5千元，除鼓勵弱勢家戶儲蓄，政府再提撥同額款項儲蓄，為兒少累積基金，有助改善孩子未來環境。台中市共6098名兒少符合資格，至今年6月底，已有3656人申請開戶，比率達6成。

中市社會局今日與大里區公所及麥克維茲財商教育學苑，在大里兒童青少年福利服務中心舉辦兒少發展帳戶說明會，利用有趣活潑的親子桌遊，提升弱勢家戶的理財知能。

30歲小婷目前與老公育有一子一女，2018年她懷第一個孩子時，知道政府推動兒少發展帳戶。她說，從來沒有一個金融單位提供100%利息的儲蓄方案，所以小孩出生時就開立帳戶，每月強迫自己儲蓄，去年她生了第二胎，家庭開銷變大，每月仍堅持儲蓄，也從方案提供的理財課程中獲得更多理財知識，期待18年後可以為孩子存到人生一桶金，讓孩子未來不用擔心錢的問題，完成自己的夢想。

社會局表示，兒少發展帳戶針對2016年1月1日以後出生的列冊低收入戶、中低收入戶，或長期安置的兒童及少年，年滿18歲前，每人每年最高可存1萬5千元，政府再提撥同額款項，透過儲蓄帳戶模式，為兒少累積基金，增加未來接受高等教育及生涯發展的機會，減少貧窮代間循環問題，扶助弱勢家庭自立。

今日兒少發展帳戶說明會上，社會局長彭懷真致贈感謝狀，感謝台北市福智佛教基金會及台中市善護協會，長期捐贈物資鼓勵兒少發展帳戶開戶家庭。