水公司施工計畫攏係假？全面開挖惹民怒 市府限期改善

台灣自來水公司在台中市豐原大道埋設備援送水管，以減緩市區缺水問題，埋管總長度約1.5公里，但其中僅180公尺的施工段，封路2個多月，引起店家與居民抗議。市府建設局稽查發現，相關工程未依申請計畫施工，範圍過大且缺乏告示、交安措施不足，要求限期改善。

建設局長陳大田說，水公司申請道路挖時，市府即要求須採分期、分階段施工，避免全面開挖，減少對周邊住家及商家的影響，但建設局總工程司陳建權領隊，現場稽查發現水公司在豐原大道施工，未依核定內容執行，街廓大面積同時開挖，造成住家及商家長時間進出不便及影響營業，已要求水公司埋管完成區域立即回復路面並開放通行。

陳大田說，埋管總長度約1.5公里，建設局後續要求自來水公司落實分段施工，每次開挖長度不得超過50公尺，完成回填可供通行，才能推進下一工作面繼續挖掘，降低對市民生活的影響。