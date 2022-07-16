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掛白布條籲「留下忠明南路天橋」 中市府：評估流量研議配套

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市忠明南路、五權南路的天橋應留還是拆除，引發地方爭議，建設局表示還待評估。圖／ 羅廷瑋提供
台中市忠明南路、五權南路的天橋應留還是拆除，引發地方爭議，建設局表示還待評估。圖／ 羅廷瑋提供

中央營建署補助台中市忠明南路道路燙平經費，另建議市府評估忠明南路與五權南路的天橋是否拆除。訊息傳出，在地居民在天橋拉白布條陳情，指天橋旁就有信義國小，希望市府留下學童的安全通道。建設局指出，營建署未強制拆除，是建議路平工程一併評估天橋安全問題，並未定案。

營建署近期獲核定補助忠明南路路平經費達1.5億元，中央補助82%，地方配合款18%；施工範圍從南屯路至國光路，總長度約3.36公里，雙向人行道拓寬至3公尺。營建署補助同時，也要求市府須評估忠明南路與五權南路的天橋是否應拆除。

市府建設局近期舉辦了2場說明會，會議中有正反意見，有人認為應考量高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民通行天橋不便，且天橋樓梯及橋柱占用行人通行空間，路寬不足，容易產生視線死角，引發交通意外，淘汰人行天橋能夠提升公共環境安全。

市議員羅廷瑋說，部分居民則另擔心，今在天橋上掛白布條，要求市府不要拆天橋，讓學童有安全的通道。因信義國小離天橋路口不遠，天橋旁雖有斑馬線，但孩子們因爲上下課尖峰時間車流量很大，路口常有大客車與機車為了待轉而停在斑馬線上人車爭道，家長希望留下天橋，讓孩子們有安全的通道。

羅廷瑋說，希望中央能尊重地方居民的意見，而不是將天橋拆除與路面修補的補助預算綁在一起，天橋周遭就有信義國小學校，師生是否有通行需求，拆除與否應該尊重地方充分討論的共識。

建設局指出，在當地辦兩次說明會，就是希望廣納地方意見，營建署僅建議趁進行工程時，一併評估天橋是否合宜，或是有其他配套，增進交通安全，沒有非拆不可。因天橋使用有多面向，意見也不同，建設局將收集交通流量、天橋使用流量，審慎評估應否拆除，還是採用其他配套。

人行道 嬰兒

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