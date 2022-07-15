后里風鼓崎步道卡11年解套 拚9月完成規畫設計送審

台中后里中科北邊林地位處稜線，相隔大安溪，居高遙望火炎山，堪稱全台絕無僅有的無邊際大景。民代爭取設置「后里風鼓崎步道」，因用地及經費卡關，立委楊瓊瓔11年來奔走、居中協商，今相關單位同意無償提供用地、認養，觀旅局力拚9月前完成規畫設計並送中央審議。

台中市議員陳本添表示，后里中科北邊林地是后里最具潛力的秘境，從稜線居高臨下，可遠望泰安、公館、大安溪，坐擁壯闊火炎山美景。四、五年級生的高中地理課本火炎山照片，獨一無二的無邊際大景，就是從這裡取景，非常漂亮。

2001年，陳本添爭取規畫「后里風鼓崎步道」，卻卡在土地及經費問題無解。楊瓊瓔、陳本添與相關單位今到場會勘，台鐵局台中工務段同意無償提供使用，農水署台中管理處及台電公司同意辦理土地認養契約，提供台中市觀旅局進行綠美化。

楊瓊瓔指出，風鼓崎步道在縣市合併前曾委由顧問公司初步規劃設計，全長約1700公尺，當時經費概估約1850萬元，時隔多年須重新檢討，並提醒觀旅局9月前完成規劃設計，經費部分由她向水保局等中央單位爭取補助。

后里區長賴同一說，后里西有麗寶度假區、東有觀音山步道、北有泰安櫻花、南有后豐鐵馬道，若補足風鼓崎步道，可望成為旅遊亮點。