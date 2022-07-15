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老天有聽到曹錫金發願 荔枝大豐收義賣捐伯立歐

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永心功德會會長曹錫金的荔枝園結實纍纍，雇工採收後義賣。圖／伯立歐提供
彰化縣永心功德會會長曹錫金的荔枝園結實纍纍，雇工採收後義賣。圖／伯立歐提供

今年上半年雨量多，影響荔枝結果率，彰化縣永心功德會會長曹錫金發願，他果園的荔枝要義賣，所得捐助伯立歐家園早日籌建啟用，沒想到真的大豐收，荔枝義賣所得10萬元，今天下午全數捐給伯立歐家園。

彰化縣永心功德會會長曹錫金和理監事、彰化縣慈善團體聯誼會會長李政雄和財務長張玉蘭、飛絡力電子公司總經理兼伯立歐顧問團創團長楊奕強等人，都出席在伯立歐小兒麻痺&愛加倍庇護工場舉行的義賣荔枝「永心協荔」捐贈典禮，永心功德會6名理監事當場合捐3萬元，推動成立伯立歐家園的彰化縣喜樂小兒麻痺關懷今天收到13萬元。

曹錫金說，李政雄引薦他今年5月間參訪喜樂小兒痲痺協會，聽到彰化縣喜樂小兒麻痺關懷理事長陳忠盛提到「期盼有一天身障者不再只是被賦予同情和施捨，而是可以靠自己努力工作養活自己，希望年老有一處遮風避雨的家，可以安享一個溫馨有尊嚴的晚年。」這番話讓他深受感動，

他得知伯立歐家園興建經費需要1億8千萬元，目前各界捐款數目與目標有一段距離，因此發願義賣自家果園的荔枝，或許老天爺聽見，也想幫助伯立歐，因此大雨等氣候並未影響他果園的荔枝生長，別的果園最後只能採收三成，他的幾乎未受損，結實纍纍，3周內全數義賣獲10萬元。

張玉蘭說，今年氣候不穩定，多數荔枝園產量不佳，可能上天知道曹錫金的荔枝要義賣，讓曹錫金的荔枝園產量多又飽滿好吃。

楊奕強代表社團頒贈感謝狀給曹錫金，彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛感謝曹錫金古道熱腸，並表示，協會積極籌設身障者老年棲身之所，期盼庇護家園也提供工作，給身障者可以自立更生，過著有尊嚴的生活，曹錫金捐款幫助伯立歐再向往跨出一步。

彰化縣永心功德會會長曹錫金和理監事，今天到伯立歐小兒麻痺&愛加倍庇護工場捐款，彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛代表接受。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永心功德會會長曹錫金和理監事，今天到伯立歐小兒麻痺&愛加倍庇護工場捐款，彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛代表接受。記者簡慧珍／攝影

荔枝 義賣

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