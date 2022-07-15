中市嬰幼兒疫苗22日起開打 首批獲配3.6萬劑

中央社／ 台中15日電

台中市將從22日起施打莫德納嬰幼兒疫苗，市長盧秀燕今天表示，中央首批配撥中市3萬6000劑，預計21日抵達台中，市府規劃46處快打站，施打日期22日到25日。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，盧秀燕在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案3293例，市府繼兒童快打站、長者快打站後，將配合中央配撥的莫德納嬰幼兒疫苗，22日起啟動幼兒快打站。

盧秀燕指出，台中市預計22日開始施打莫德納嬰幼兒疫苗，中央首批配撥疫苗3萬6000劑，預計21日抵達台中，第2批疫苗2萬4000劑，預計28日配送完成，市府將做妥善調配，讓家長都有足夠時間幫孩子思考、預約、接種疫苗。

盧秀燕說，嬰幼兒疫苗即日起醫療院所開放預約，沒預約到的家長不需要擔心，台中市規劃46處快打站，搭配民政局發放疫苗接種通知單，可讓家長選擇，施打時間預計22日到25日。

對於南投行刑式槍殺案凶手在台中落網，盧秀燕表示，南投槍擊案嫌犯下午已順利逮捕，過程沒有傷及無辜，警察也平安，此案由警政署長黃明昭親自領軍，南投縣警察局主辦，台中市警察局配合協辦。

盧秀燕說，台中市警方配合警政署調度警力，穿防彈背心、持槍協助包圍及執行逮捕任務，所有案情與資訊，後續以警政署與南投縣警方發布新聞為準。

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