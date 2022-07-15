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南屯溪驚見數十塊澤西護欄 中市府：先清理再施工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員發現數十塊的紐澤西護欄散落在南屯溪中，指市府未盡監督職責。圖／何文海提供
議員發現數十塊的紐澤西護欄散落在南屯溪中，指市府未盡監督職責。圖／何文海提供

台中市南屯區環中路五段東側永春東三路進行重劃區域整合工程計畫，議員何文海指出，竟有數十塊紐澤西護欄散落在南屯溪中，為時已久未改善，質疑台中市政府未盡監督之責。

水利局表示，近日南屯溪渠道內出現紐澤西護欄，是水利局辦理南屯溪渠底破損復建工程的擋移排水設施，因近日午後常有強降雨導致擋水設施沖散至下游處，水利局已請施工廠商在天氣穩定時先清理再施工。

何文海説，該處工程依照十三期重劃區的整合標計畫，施作內容包括道路柏油重新刨鋪、整平與環中路之高低差、人行道更新拓寬等。工程分兩階段，永春東二、東三路輪流封閉施作，目前正進行到第二階段永春東三路施工工程，而遭工程廠商丟棄紐澤西護欄的南屯溪就位於兩條道路的中間。

何文海指台中市政府竟未監督廠商的職責，這樣的施工品質，必須檢討改善。

水利局 台中市 重劃區

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