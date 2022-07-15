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民眾黨全台大眾走到台中 蔡壁如：傾聽民意

中央社／ 台中15日電

台灣民眾黨全台大眾走隊伍今天齊聚台中市，領軍的立委蔡壁如表示，民眾黨是年輕的政黨，因資源不多，更要一步一腳印走入基層，與民眾面對面傾聽民意，傳遞民眾黨的價值理念。

民眾黨全台大眾走隊伍今天由蔡壁如與立委邱臣遠領軍來到台中，下午先在台中市議會前舉辦記者會，接著騎乘電動機車前往市民廣場，傳遞「永續台灣，世代共行」的理念。

蔡壁如表示，今年大眾走的主題是「永續台灣，世代共行」，民眾黨想要傳遞的價值是「18歲公民權」及「環境永續」的理念。

蔡壁如說，永續環境一直都是民眾黨關心的議題，全球暖化造成各地極端氣候，地球正在生病，有永續的環境，才能真正擁有未來，民眾黨倡議能源應多元發展，提高綠能發電率，減塑生活，以及2050淨零碳排。

邱臣遠表示，台中市位在台灣重要地理位置，同時擁有南部的熱情氛圍與北部的城市規劃，多元的文化氣息讓台中成為新興的宜居城市，這次民眾黨來到台中，宣傳年底18歲公民投票權，鼓勵青年參政，這是民眾黨進入立法院第1個會期便提出的主張。也希望跟所有鄉親建立更多交流、深入地方，為地方層級治理注入能量。

台灣民眾黨 蔡壁如 台中市

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