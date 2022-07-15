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彰化大城連爆兩雞場染禽流感 撲殺1.3萬隻蛋中雞

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣大城鄉短短三天爆出2場蛋中雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病，縣府今完成撲殺。圖／彰化縣府提供
彰化縣大城鄉短短三天爆出2場蛋中雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病，縣府今完成撲殺。圖／彰化縣府提供

彰化縣大城鄉短短三天爆出2場蛋中雞場分雞隻有異常死亡情形，防疫人員採樣送驗，經家衛所確診皆感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，今天完成該2場蛋中雞場撲殺清場及消毒工作，共撲殺1萬3623隻蛋雞，這事111年度彰化合計通報發生8場高病原性禽流感案例場，共撲殺14 萬657隻家禽。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，大城鄉2場蛋中雞場分別於7月10日及7月12日主動通報場內雞隻有異常死亡，近日天氣高溫悶熱，影響雞隻生長，不過禽流感發生已不僅發生在秋冬，過去資料從2015年開始，每個月都可能有禽流感的案例。

動防所呼籲養禽業者落實禽場飼養管理及生物安全管控措施，特別是維持通風及排水設備正常運作，場區清潔消毒工作，每週至少2次以上。加強人員及車輛門禁管制，人員、車輛、箱籠及器具進出禽場時應徹底消毒，避免不同批次及禽種之家禽混合飼養，並避免密飼，以減少禽隻發生緊迫，增加罹病風險。

董孟治說，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，養禽場若被查有不符相關防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺家禽，依規定將不予補償。

彰化縣大城鄉短短三天爆出2場蛋中雞場確診禽流感病毒，縣府今完成撲殺。圖／彰化縣府提供
彰化縣大城鄉短短三天爆出2場蛋中雞場確診禽流感病毒，縣府今完成撲殺。圖／彰化縣府提供
彰化縣大城鄉短短三天爆出2場蛋中雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府撲殺1萬3623隻蛋雞。圖／彰化縣府提供
彰化縣大城鄉短短三天爆出2場蛋中雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府撲殺1萬3623隻蛋雞。圖／彰化縣府提供
彰化縣大城鄉短短三天爆出2場蛋中雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府今完成撲殺。圖／彰化縣府提供
彰化縣大城鄉短短三天爆出2場蛋中雞場確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，縣府今完成撲殺。圖／彰化縣府提供

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