二水跑水馬拉松賽事拖鞋漲3成 疫情通膨都來攪局

彰化縣二水跑水馬拉松去年因疫情停辦，最近疫情趨緩，二水馬拉松將於11月6日上場，報名到7月17日，不過彰化縣馬拉松路跑協會會長鄭宗政說，受疫情的不確定性影響，目前報名不到五成，而彰化縣的田中馬拉松、二水馬拉松等也都面臨通膨成本大幅提高，但這是彰化盛事，仍要不惜成本好好辦下去。

鄭宗政說，全省辦馬拉松的主辦單位這三年都面臨不小壓力，彰化縣的秒殺田中馬去年也只能以線上馬拉松辦十周年慶，所幸今年11月13日將登場的田中馬開放報名後，仍有2萬9072位選手熱情登記抽籤，今年開放1萬6500人參賽，中籤率44.77%。

不過目前報名中的彰化二水跑水馬拉松和竹塘米馬拉松報名率僅約三成，鄭宗政說，雖最近確診人數減少，但疫情仍充滿不確定性，由於已有前二年延辦及停辦的狀況，不少選手怕麻煩還在觀望，才會造成最近小型馬拉松報名狀況不佳。

名列全國十大馬拉松賽事的「戀戀二水跑水馬拉松」是小而美的特色馬拉松，因為田中馬年年秒殺要抽籤，因此同一主辦團隊再比鄰的二水鄉策畫全國唯一的跑水馬拉松，結合二水的跑水節活動，選手可以體驗跑水的樂趣，又可跑馬拉松，一舉二得，且也有熱情鄉民的加油和補給站，因深具特色獲好評，也擠進全國十大馬拉松。

鄭宗政說，但二水跑水馬拉松疫情前約有四千名選手參加，今年至今只報名1300多人，研判選手因疫情關係，多觀望中，其實參加二水跑水馬拉松非常適合規劃二日遊，周六可先參加二水跑水節活動，今年還有國寶級蒸汽火車會配合亮相，還有農村辦桌活動，也有晚會，選手可規劃豐富的農村馬拉松二日遊。

事實上，主辦單位今年也面臨不小成本壓力，鄭宗政說，受通膨高漲，就連跑水馬拉松要發給選手的拖鞋成本都漲了三成，原本市價200元的拖鞋，現在成本價就要200，還有送的運動衫也因紡織成本而大增，就連田中馬要動員的八千名志工的便當成本都漲幅不小，現在在農村買的便當一個70、80元都是常態。