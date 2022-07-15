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贈慈濟宮媽祖匾額紅布拉不下來 盧秀燕這句話解尷尬

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕致贈「后來其蘇」匾額，眾人拉紅繩揭幕時，紅繩落下但匾額上的紅布黏太緊未跟著掉落，現場一陣尷尬，廟方趕緊搬來鋁梯徒手揭幕。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕致贈「后來其蘇」匾額，眾人拉紅繩揭幕時，紅繩落下但匾額上的紅布黏太緊未跟著掉落，現場一陣尷尬，廟方趕緊搬來鋁梯徒手揭幕。記者林佩均／攝影

台中市豐原慈濟宮今年建廟300年，台中市長盧秀燕致贈「后來其蘇」匾額，眾人拉紅繩揭幕時，紅繩落下但匾額上的紅布黏太緊未跟著掉落，現場一陣尷尬，廟方趕緊搬來鋁梯徒手揭幕。盧致詞則說，媽祖心懷慈悲又謙虛，「要我們再請她一次，請大家給媽祖拍謝致謝」，巧妙化解尷尬氣氛。

豐原慈濟宮在台中市山城地區神蹟顯赫，是地方信仰中心之一，今年適逢建廟300周年，2024年廟方將舉辦建廟百年建醮大典。

盧秀燕祈求市民平安、建醮大典順利，致贈「后來其蘇」匾額，比喻天后媽祖來豐原，後疫情時期能助經濟與各項發展振興復甦。

今早，盧秀燕入廟先向媽祖參拜，並與民代、廟方人員一字排開、手執紅繩，主持人倒數三秒後拉下紅繩，但匾額上的紅布黏緊緊，未跟著落下，盧市長與現場人員頻抬頭看匾額，面面相覷、一陣尷尬，廟務人員趕緊搬來鋁梯、以人工方式揭幕。

盧秀燕致詞時說，我們感謝媽祖的慈悲，表揚她的神蹟，「但是媽祖很謙虛，要我們再請她一次，請大家替媽祖拍手、致謝」，現場響起掌聲，巧妙化解尷尬。

豐原慈濟宮主委陳誌鋒指出，慈濟宮持續替百年建醮大典暖身、舉辦活動，希望市長與市府重視、編列經費，一同推廣在地文化。

盧秀燕當場允諾，地方廟宇是居民的信仰中心、精神寄託，她會放在心中並指示相關局處辦理。

民政局長吳世瑋說，豐原慈濟宮今年適逢建廟300周年，並將於2024年迎來百年建醮大典，今年4月首度舉行媽祖下鄉活動為地方消災祈福，將連續3年行遍豐原全境36里，為百年建醮大典熱身。

台中市長盧秀燕致贈「后來其蘇」匾額，眾人拉紅繩揭幕時，紅繩落下但匾額上的紅布黏太緊未跟著掉落，現場一陣尷尬，廟方趕緊搬來鋁梯徒手揭幕。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕致贈「后來其蘇」匾額，眾人拉紅繩揭幕時，紅繩落下但匾額上的紅布黏太緊未跟著掉落，現場一陣尷尬，廟方趕緊搬來鋁梯徒手揭幕。記者林佩均／攝影
廟方人員趕緊搬來鋁梯並以人工方式揭幕，市長盧秀燕在下方觀看。記者林佩均／攝影
廟方人員趕緊搬來鋁梯並以人工方式揭幕，市長盧秀燕在下方觀看。記者林佩均／攝影
盧秀燕致詞則說，媽祖心懷慈悲又謙虛，「要我們再請她一次，請大家給媽祖拍謝致謝」，巧妙化解尷尬氣氛。記者林佩均／攝影
盧秀燕致詞則說，媽祖心懷慈悲又謙虛，「要我們再請她一次，請大家給媽祖拍謝致謝」，巧妙化解尷尬氣氛。記者林佩均／攝影
廟方人員趕緊搬來鋁梯並以人工方式揭幕，市長盧秀燕在下方觀看。記者林佩均／攝影
廟方人員趕緊搬來鋁梯並以人工方式揭幕，市長盧秀燕在下方觀看。記者林佩均／攝影

媽祖 盧秀燕 建醮

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