彰化拚就業率 「長壽街」成立銀髮族就服站幫找工作

彰化縣為提高就業率，今天正式成立銀髮人力據點揭牌，專門為年滿55歲求職者介紹工作，鼓勵企業提供中高齡以上工作機會，不過，有傳統產業認為，擔心勞工年紀大發生意外有責任負擔，寧可讓勞工時間到就退休，不過也有製造業因缺工，早就不將求職者年齡作為最主要考量。

彰化縣銀髮人才服務據點今天剛好在彰化市「長壽街」啟用營運，銀髮人才據點採一站式服務，民眾可以站點求才，透過媒合獲得合適的工作。

彰化縣長王惠美說，新加坡、日本、南韓65已歲高齡者重返職場有25%，台灣只有8.8%，現代人身心保養得宜，許多年滿65歲者身體很康，以現在普遍長壽的狀況，早早停止工作相當可惜，再加上產業缺工嚴重，鼓勵這些有智慧、有經驗的職場老手重返工作崗位發揮所長。

勞動部中彰投分署長劉邦棟說，台灣在55歲後的勞參率越來越低，主要與文化面有關，認為早期打拚，年紀到了就要退休，也可能台灣退休制度較讓人無後顧之憂，不過，許多長者工作不是只為了滿足經濟需求而已。