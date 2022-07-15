聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化拚就業率 「長壽街」成立銀髮族就服站幫找工作
彰化縣為提高就業率，今天正式成立銀髮人力據點揭牌，專門為年滿55歲求職者介紹工作，鼓勵企業提供中高齡以上工作機會，不過，有傳統產業認為，擔心勞工年紀大發生意外有責任負擔，寧可讓勞工時間到就退休，不過也有製造業因缺工，早就不將求職者年齡作為最主要考量。
彰化縣銀髮人才服務據點今天剛好在彰化市「長壽街」啟用營運，銀髮人才據點採一站式服務，民眾可以站點求才，透過媒合獲得合適的工作。
彰化縣長王惠美說，新加坡、日本、南韓65已歲高齡者重返職場有25%，台灣只有8.8%，現代人身心保養得宜，許多年滿65歲者身體很康，以現在普遍長壽的狀況，早早停止工作相當可惜，再加上產業缺工嚴重，鼓勵這些有智慧、有經驗的職場老手重返工作崗位發揮所長。
勞動部中彰投分署長劉邦棟說，台灣在55歲後的勞參率越來越低，主要與文化面有關，認為早期打拚，年紀到了就要退休，也可能台灣退休制度較讓人無後顧之憂，不過，許多長者工作不是只為了滿足經濟需求而已。
政府拚提高就業率，卻有不少產業仍有顧慮，像是就有業者聘僱有高血壓中高齡者，雖合法加班身體卻出狀況，導致牽涉到職災問題，彰化縣府勞工處代理處長何俊昇說，鼓勵企業補助員工定期健檢，有助於勞工穩定就業，也鼓勵企業繼續聘用65歲以上員工，職場青銀共榮、繼續聘用等都是友善年長勞工的方式。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言