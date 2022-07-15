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AIT處長訪中市府 盧秀燕：一本書促成的

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
AIT處長孫曉雅（左五）率隊拜訪台中市政府，市長盧秀燕（右五）由副市長令狐榮達（右四）等人陪同。圖／台中市新聞局提供
AIT處長孫曉雅（左五）率隊拜訪台中市政府，市長盧秀燕（右五）由副市長令狐榮達（右四）等人陪同。圖／台中市新聞局提供

美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨首度拜訪台中市長盧秀燕，雙方以女性觀點交流，盼女力攜手促進台美合作。

盧秀燕與孫曉雅會面全程不公開，事後市府後新聞稿「相談甚歡」兩人盼未來攜手促進台中美國交流合作。

兩人會面緣起，台中市文化局今年5月出版「華美的跫音：1960年代美軍文化影響下的台中生活」盧秀燕立即要求寄給AIT處長孫曉雅，也促成兩人會面。

盧秀燕説，美國職棒大聯盟（WBC）與世界棒壘總會（WBSC）近期宣布「2023世界棒球經典賽」明年3月在台中舉辦，她邀孫曉雅來台中觀賽，來吃美食、觀光地方特色，更見證美商在台中投資的賣場、高科技蓬勃發展。

盧秀燕由副市長令狐榮達與局處首長陪同。她提及她是台中升格以來首位女市長，孫曉雅是美國在台協會首位女性處長，希望經女性視角，以溫暖特質推動公眾事務，盼未來攜手合作。

盧秀燕說，台中與美國頗有淵源，美軍當年駐紮台中時，帶給台中文化、音樂、美食等深層多元影響，包含薔薇派、蘋果麵包、美僑新村、美村路、華美街及中美街的路名由來等。

盧秀燕說，台中保有許多美軍在台協防重要文化資產，如清泉崗基地內的「美軍足跡館」、清水「大楊原美軍油庫設施」、西區「聯勤招待所」等，市府不但妥善保存，也積極活化運用，延續台美友好的歷史記錄。

秘書處長顏迺倫說，台中與美國各界互動交流密切，成果豐碩，市長盧秀燕今年2月與美國關島總督以視訊簽署台中-關島姊妹市協定，包含關島在內，台中在美國共有18個姊妹市及友好城市。

台中市長盧秀燕贈書給孫曉雅，並寫上「台美邦誼永固」因此促成兩人會面。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕贈書給孫曉雅，並寫上「台美邦誼永固」因此促成兩人會面。圖／台中市新聞局提供
A IT處長孫曉雅（左）昨拜會台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供
A IT處長孫曉雅（左）昨拜會台中市長盧秀燕。圖／台中市新聞局提供

美國在台協會 盧秀燕 美軍

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