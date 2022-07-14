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台鐵排煙窗竟掉進中捷軌道 18分鐘排除明會勘找禍因

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運綠線烏日站發現異物掉進軌道，確認是台鐵排煙窗。圖/中捷提供
台中捷運綠線烏日站發現異物掉進軌道，確認是台鐵排煙窗。圖/中捷提供

台中捷運列車今天下午3點51分從高鐵台中站往烏日站行駛時，自動偵測到軌道有異物，行控中心變更運轉模式為北屯總站與大慶站間。中捷表示，確認是台鐵排煙窗掉落軌道，18分鐘恢復正常。中捷明天將與台鐵會勘找原因。

中捷表示，捷運綠線為全自動無人駕駛系統，當軌道有異物時，列車的軌道障礙物自動偵測功能會被觸發，進而發送訊息至行控中心。

今日下午3點51分列車在高鐵台中站往烏日站間，軌道障礙物偵測功能作動，行控中心收到訊息後，立即指示隨車人員確認狀況，經確認障礙物已影響行車安全，行控中心安排三軌斷電、派員下軌道排除障礙物。

中捷指出，障礙物是台鐵的排煙窗，長約170公分、寬90公分，原設置台鐵與高鐵間連通道，維修人員移除障礙，完成三軌復電，系統恢復正常運轉。

中捷公司說明，斷電期間，大慶站至高鐵台中站停止運轉，變更為北屯總站與大慶站間局部運轉，此次事件處理時間約18分鐘，影響旅客約25人，對於造成旅客困擾，中捷深表歉意。

為確保行車安全，該列車完該趟營運任務後，立即回廠檢視，收班後檢視軌道設備有無受損。中捷公司與台鐵聯繫，請台鐵全面檢視排煙窗，明日將進一步安排會勘，杜絕類似狀況再發生。

台中捷運 台鐵

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