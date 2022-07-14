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台中藝術博覽會開幕 3000件創作展至17日

中央社／ 台中14日電

台中藝術博覽會今天開幕，立法院副院長蔡其昌致詞指出，文化藝術是重要產業，希望能讓台中市充滿文藝氣息，處處都有音樂，重新活化藝文場館，將台中打造成文化藝術之都。

由社團法人中華民國畫廊協會舉辦的台中藝術博覽會，下午在台中林酒店舉行開幕儀式，蔡其昌、立委黃國書、社團法人中華民國畫廊協會理事長張逸羣出席，從15日起展出到17日，展出3000件創作。

蔡其昌在致詞時表示，他每年都來參加藝博會，以具體行動表達對藝文活動的關心，只要能為藝文界出力，都很願意幫忙，文化藝術是重要產業，只有產業建構完全，才能讓很多人被看見，如果有機會入主台中市，將打造成為文化藝術之都。

蔡其昌指出，他跟文化藝術圈關係很深，也長期在推動藝文，希望讓這個城市充滿文藝氣息，處處都有音樂，讓更多的藝文展館可以重新活化，成為對藝術家最友善、最照顧的城市。

黃國書表示，每年藝博會都為場地找破頭，今年的場地比往年更大，為大家帶來一場藝術饗宴，也希望藝術文化也能成為國內很有前景的產業。

張逸羣說，近年來藝術文化產業有往上發展趨勢，今年台中藝術博覽會的場地比往年大一半，希望有新的力量進入，並由老的力量在前面領軍。

主辦單位指出，國內外共77家展商共襄盛舉，涵蓋69家台灣畫廊及5家海外畫廊，如含線上展廳則共8家海外畫廊參與，橫跨7個國家地區，分別為法國、香港、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、越南等。

蔡其昌 馬來西亞 台中市

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