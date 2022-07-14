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生態工法護岸美觀 民眾質疑溪州大排中看不中用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州大排的礫石護岸美觀，但地方民眾仍認為混凝土護岸比較堅固耐用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州大排的礫石護岸美觀，但地方民眾仍認為混凝土護岸比較堅固耐用。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉溪州大排護岸需要整修，中央和縣政府都認為應該結合溪州公園自然生態，護岸設計採自然工法，完工後雖美觀，但民眾擔心氣候變遷，暴雨機率增加將很快沖壞，要求上級未來設計應以實用、耐用為優先，以免居民提心吊膽。

溪州大排年久失修，古早生態工法的小礫石護岸部分裸露坍方，地方陳情整修，相關應急工程去年4月發包，總經費約1100萬元，長度約350公尺。發包前，水利署專家學者設計生態工法，地方民眾希望改為現代混凝土護岸，一方面較堅固，另一方面也較節省經費，不過縣政府居間溝通後，學者派設計占上風，生態工法施做一年完工，目前重鋪護岸道路路面。

地方部分民眾認為，生態工法看起來雖好，卻不見得實用，台灣夏季強降雨發生機率增加，暴雨大雨造成河川排水水流湍急，沖刷力道大，很可能加速沖壞生態工法礫石護岸，將危及沿岸居民的生命財產。

溪厝村長呂永富說，確實有反對和質疑的聲浪，地方要求做常見的混凝土護岸，上級專家學者認為應結合溪州公園生態工法，設計上比較有「創意」，因經費來自中央補助，基層最後接受協調，因護岸前面是大礫石，縫隙供生物棲息，後面有混凝土「黏住」，應該也很堅固，反正已經完工，希望堅固耐用。

溪州鄉公所表示，相關工程施做前及施做期間，鄉公所代為反映基層聲音，並期盼工程如期如質完工，排水暢通，護岸道路平整好通行。

護岸 暴雨 自然生態

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