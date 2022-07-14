單親爸靠即期罐頭、不吃雞蛋苦撐 孩子一句話讓他哭了

通膨來襲物價飆漲，一名單親爸爸收入不夠，趁便宜搶購兩大箱雜牌衛生紙，好不容易扛到5樓租屋處，年幼孩子無心抱怨「這是什麼衛生紙？」讓他難過的紅了眼眶，為了維持一家四口生活，他只能買即期罐頭省錢，將蛋留給孩子吃，但擔心物價繼續漲，他和3個孩子要怎麼撐下去？

立委馬文君說，單親的鐵爸（化名）離婚後，獨自撫養3名子女。他在工廠擔任領班薪水，假日還到工地打雜兼差，月薪約4萬元左右，雖然平常工作忙碌，但過去暑假還會帶孩子旅遊，彌補平時無法陪伴孩子的遺憾。

今年物價飆漲，讓鐵爸壓力倍增，一個便當將近100元，一家4人如果吃便當，一天就要一千元，為了省錢，他只能到賣場購買即將到期的罐頭、食物，但是孩子就讀國中小，飯錢不能省，鐵爸以自己膽固醇高，不能吃雞蛋，將蛋全都留給三個孩子。

但是通膨嚴重，薪水趕不上物價。鐵爸說，光小孩上課輔班吃便當，就不知漲了幾次，蛋三天就用一盒。現在電費暫時沒漲，可是住頂樓鐵皮屋，白天很難待在屋內，小孩晚上做功課悶熱，不開冷氣就受不了，還要買快篩試劑才能上班，生活處處都要花錢，已經入不敷出，只能靠不多的積蓄撐下去。

他聽說衛生紙即將漲價，趕緊去搶特價衛生紙，他好不容易把兩大箱衛生紙從一樓扛上五樓，孩子卻無心抱怨，衛生紙都是雜牌，擔心品質有問題，讓他眼眶一紅，流下辛酸的眼淚。

馬文君說，鐵爸的疑問也是許多民眾的心聲，通膨讓許多升斗小民生活壓力倍增，政府沒調漲民生用電，但工業用電大漲15%，還是會反映在產品價格，最終還是由全民買單，去年外界質疑台灣今年會面臨缺電危機、漲電價，總統和經濟部長都保證不缺電、不漲電價，現在跳票苦果卻要全民承擔。