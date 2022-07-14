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東海盼共建捷運藍線 盧秀燕：樂觀大學合作讓台中更好

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
東海大學校長張國恩（左五）率團隊拜會市長盧秀燕（中）表達希望投入捷運藍線事宜。記者陳秋雲/攝影
東海大學校長張國恩（左五）率團隊拜會市長盧秀燕（中）表達希望投入捷運藍線事宜。記者陳秋雲/攝影

台中市政府規畫捷運藍線，其中B9、B10、B11站規劃位在東海大學周邊，東海大學校長張國恩今率隊拜會市府，希望運用系所人力資源，打造東海風格的捷運站。市長盧秀燕表示，捷運是大家的，歡迎東海大學系所參與，甚至沿線醫院、學校共襄盛舉。

捷運藍線全長24.8公里，共20座車站，其中3站位在東海大學周邊，張國恩說，東海有建築系等，希期參與捷運規畫設計與執行。市長盧秀燕表示這個主意很好「東海好、台中就好；台中更好、東海也會受惠！」

盧秀燕說，東海周邊3處捷運出入口，可結合東海師生的想法，融入在地與學術意象；捷運也將衍生經濟、文化、生活各方面效益，如師生對於商圈的想法，轉乘交通優化等，都可以提供當地意見參與，捷運是大家的，千億的預算工程及相關作業，也是難得的學習場域。

東海大學校長張國恩表示，東海大學是在地大學，將盡力配合市府，投入學校資源與捷運站整合、融合，也讓師生有機會參與站體等設計，協助捷運相關建設。

交通局指出，捷運藍線B9、B10、B11等3站位於東海大學周邊，透過與東海大學合作，並藉由整合東海別墅「新庄子蔗廍地區新訂都市計畫案」，以及新闢東海大學東側30公尺都市計畫道路，服務東海大學、台中榮總、台中工業區及福康路在地居民與商圈，估計可服務近10萬人。

捷運藍線已通過中央環評，市府完成綜合規劃報告書，現由中央審議階段，待行政院核定後開工，核定後10年內通車，希望中央盡速核定，後續地方政府各階段工作，規劃方案將確保路線、工程、用地的可行性，交通局現已提前辦理基本設計標案，同步加速推動用地取得與土建設計。

東海大學 捷運 盧秀燕

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