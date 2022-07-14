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女護理師等紅燈遇「癡漢眼神」性騷 瓦斯工到案這樣說

暑假遊台中 浪漫波波草卡通明星陪伴一「夏」

中央社／ 台中14日電

暑假何處去，台中有花市業者種植千株波波草，浪漫吸睛，也有飯店業者推出LINE FRIENDS房型及摩天輪主題車廂，可愛俏皮，還能夜訪自然科學博物館，歡樂一夏。

暑假到了，國立自然科學博物館透過文字稿指出，今年首度推出暑期週末延長營運，7、8月每週六日全館延長營運到晚上7時。太空劇場、立體劇場也加映「星光場」，讓民眾可夜訪博物館。

自然科學博物館館長焦傳金表示，後疫情時代，科博館要陪大家找回消失的實體學習感，今年首度試辦暑假週末夜間延長營運，多2個小時讓觀眾有更充裕的時間慢下腳步，也方便外地遊客安排活動。

暑假來臨，出遊人潮變多，配合蠟筆小新動畫30週年，台中驛鐵道文化園區在園區內內打造蠟筆小新7大場景，包含高達6公尺的巧克比精神堡壘，還有經典娃娃車區與餅乾區。

民眾走訪園區可遇到野原一家人、動感超人以及春日部防衛隊，並融合台中火車站周邊在地景點帝國糖廠、台中公園、綠川等設計，在台中驛鐵道文化園區跟著蠟筆小新一起出遊去。

后里區中社觀光花市引進波波草，一球球綠油油的波波草，美不勝收，吸引遊客拍照。業者指出，今年首次種植1200株波波草，學名「地膚草」，又稱掃帚草、波波球、掃帚菜、掃帚苗，為藜科地膚屬，一年生草本植物，台中市民憑身分證賞花享優惠。

麗寶樂園渡假區也與LINE FRIENDS合作，在渡假區內打造8款不同風格主題房，麗寶樂園渡假區指出，入住麗寶福容LINE FRIENDS主題房，讓熊大、兔兔、莎莉陪伴入眠。

另外，天空之夢摩天輪還設有LINE FRIENDS的主題車廂，車廂內外都有專屬貼圖佈置還有抱枕，一起在海拔384公尺的高空，看夕陽、賞夜景，歡渡一夏。

博物館 LINE 車廂 麗寶樂園

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