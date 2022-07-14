悠遊國旅開跑 台中飯店加碼送Hape玩具、低價700元有找

7月15日國旅補助開跑，台中多家飯店把握暑假報復性出遊時機，紛紛加碼送吸客。長榮桂冠住房送Hape玩具，星享道集團扣除補助，699元即可入住。

台中日月千禧酒店再加碼，7月15日至12月15日期間週日至週四搭配2022悠遊國旅補助入住，除享最高折抵1300元、並加碼再送飯店1100元折價券，包括下次住宿折價券、餐飲折價券。

此外，即日起至2022年7月31日止，在官方臉書2022悠遊國旅補助貼文完成指定任務，還有機會抽中價值23000元的威達套房平日雙人住宿券一張。

台中長榮桂冠酒店將大廳打造成綠地露營風，並推出夏日限定的霜淇淋迷你機及各種懷舊童玩的拾光回憶商店，住房祭「玩具YA瘋狂住房專案」入住後可擁有德國知名Hape玩具，退房整組玩具帶回家，防疫又有好康。

自由行旅客搭配國旅補助，可享平日(週日至週四)每房最高補助1300元，等同平日入住每人只要1700元，暑假出遊省很大。長榮咖啡廳自助百匯歡慶恢復全自助式餐點，出示學生證，即可享8折起優惠。

星享道酒店集團悠遊國旅補助連環送，只要699元即可入住文華道會館及旗津道沙灘酒店，加碼送早餐、逢甲夜市小吃券或沁涼啤酒，度過美麗的盛夏。就怕送的不夠多，入住每房加贈最高500元折價券，多項補貼搭配國旅，暑假大省。

台中福華大飯店即日起至8月31日推出「FUN暑假」及「科博探險趣」住房專案。「FUN暑假」專案平日2人成行2799元起，入住高級客房原價9000元，每房至少出示一份小黃卡，不限施打劑數，即依入住人數贈送早餐、每房再加贈1F「豪吧電子抵用券」200元，住宿期間在豪吧餐飲消費滿1000元憑券可折抵200元，歡樂一夏。