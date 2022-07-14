快訊

女護理師等紅燈遇「癡漢眼神」性騷 瓦斯工到案這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悠遊國旅開跑 台中飯店加碼送Hape玩具、低價700元有找

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅／台中即時報導
星享道「旗津道」扣除悠遊國旅補助，只要699元。圖/星享道提供
星享道「旗津道」扣除悠遊國旅補助，只要699元。圖/星享道提供

7月15日國旅補助開跑，台中多家飯店把握暑假報復性出遊時機，紛紛加碼送吸客。長榮桂冠住房送Hape玩具，星享道集團扣除補助，699元即可入住。

台中日月千禧酒店再加碼，7月15日至12月15日期間週日至週四搭配2022悠遊國旅補助入住，除享最高折抵1300元、並加碼再送飯店1100元折價券，包括下次住宿折價券、餐飲折價券。

此外，即日起至2022年7月31日止，在官方臉書2022悠遊國旅補助貼文完成指定任務，還有機會抽中價值23000元的威達套房平日雙人住宿券一張。

台中長榮桂冠酒店將大廳打造成綠地露營風，並推出夏日限定的霜淇淋迷你機及各種懷舊童玩的拾光回憶商店，住房祭「玩具YA瘋狂住房專案」入住後可擁有德國知名Hape玩具，退房整組玩具帶回家，防疫又有好康。

自由行旅客搭配國旅補助，可享平日(週日至週四)每房最高補助1300元，等同平日入住每人只要1700元，暑假出遊省很大。長榮咖啡廳自助百匯歡慶恢復全自助式餐點，出示學生證，即可享8折起優惠。

星享道酒店集團悠遊國旅補助連環送，只要699元即可入住文華道會館及旗津道沙灘酒店，加碼送早餐、逢甲夜市小吃券或沁涼啤酒，度過美麗的盛夏。就怕送的不夠多，入住每房加贈最高500元折價券，多項補貼搭配國旅，暑假大省。

台中福華大飯店即日起至8月31日推出「FUN暑假」及「科博探險趣」住房專案。「FUN暑假」專案平日2人成行2799元起，入住高級客房原價9000元，每房至少出示一份小黃卡，不限施打劑數，即依入住人數贈送早餐、每房再加贈1F「豪吧電子抵用券」200元，住宿期間在豪吧餐飲消費滿1000元憑券可折抵200元，歡樂一夏。

暑假推出「科博探險趣住房專案」平日每人1172元，4人成行4688元起即可入住行政雙床客房住宿一晚，原價11000元，依入住人數再贈送精緻早餐及國立自然科學博物館展示場門票，每房加贈「豪吧電子抵用券」200元1張。

台中日月千禧空中泳池，夜景盡攬眼底。圖／日月千禧提供
台中日月千禧空中泳池，夜景盡攬眼底。圖／日月千禧提供
台中長榮桂冠飯店「玩具YA瘋狂住房專案」擁有德國知名品牌Hape玩具。圖/長榮桂冠飯店提供
台中長榮桂冠飯店「玩具YA瘋狂住房專案」擁有德國知名品牌Hape玩具。圖/長榮桂冠飯店提供
台中福華飯店4人成行4688元。圖／福華飯店提供
台中福華飯店4人成行4688元。圖／福華飯店提供

國旅補助 酒店 早餐

延伸閱讀

國旅補助1300再送1300元現抵！台北喜來登「悠遊住」夯爆，揪6人免費吃辰園「黃金片皮鴨三吃」

搶食7月15日國旅補助大餅商機 南投溫泉旅宿業者歡喜加碼

國旅補助將開跑 茂管處邀觀光業者響應推優惠

國旅補助15日上路 中市飯店推住房專案搶商機

相關新聞

台鐵排煙窗竟掉進中捷軌道 18分鐘排除明會勘找禍因

台中捷運列車今天下午3點51分從高鐵台中站往烏日站行駛時，自動偵測到軌道有異物，行控中心變更運轉模式為北屯總站與大慶站間...

生態工法護岸美觀 民眾質疑溪州大排中看不中用

彰化縣溪州鄉溪州大排護岸需要整修，中央和縣政府都認為應該結合溪州公園自然生態，護岸設計採自然工法，完工後雖美觀，但民眾擔...

單親爸靠即期罐頭、不吃雞蛋苦撐 孩子一句話讓他哭了

通膨來襲物價飆漲，一名單親爸爸收入不夠，趁便宜搶購兩大箱雜牌衛生紙，好不容易扛到5樓租屋處，年幼孩子無心抱怨「這是什麼衛...

東海盼共建捷運藍線 盧秀燕：樂觀大學合作讓台中更好

台中市政府規畫捷運藍線，其中B9、B10、B11站規劃位在東海大學周邊，東海大學校長張國恩今率隊拜會市府，希望運用系所人...

悠遊國旅開跑 台中飯店加碼送Hape玩具、低價700元有找

7月15日國旅補助開跑，台中多家飯店把握暑假報復性出遊時機，紛紛加碼送吸客。長榮桂冠住房送Hape玩具，星享道集團扣除補...

避免被轟搶錢 彰化警方公告66支固定桿測速器地點

彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有66支，實際照相的有28支，有兩支是新增，其中今年4月1日才開張的社頭鄉員集路（縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。