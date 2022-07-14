王惠美聯手楊文科組竹彰產發聯盟 簽雙城MOU合作招商

中小企業原鄉彰化縣與台灣半導體重鎮新竹縣達成合作共識，彰化縣長王惠美與新竹縣長楊文科今簽署合作投資招商備忘錄，組織竹、彰產業發展聯盟，將整合行政系統、共享招商資源，擬議區域產業政策，彰化縣府團隊提出土地成本相較便宜、可找到完整產業鏈等優勢力邀科技廠到彰化投資。

彰化縣長王惠美致詞時表示，受到疫情的波及，全球經濟明顯放緩，彰化縣推動「二林精密機械園區」目前已提出設廠需求廠商達355家，未來開發完成，將吸引800億元投資，年產值達到700億元，目標是要建立「全球智慧機械之都」，期盼與新竹縣合作。

楊文科說，上任後就積極盤點及活化土地，透過招商引資為縣民創造就業機會，新竹縣已連續4年獲頒財政部「招商卓越獎」縣市組第一名，去年的民間投資金額達到153.11億元，近年設置「AI智慧園區」，園區四家大廠已陸續建廠中，營運後年產值超過1000億元。

聯電副董事長宣明智表示，彰化縣是全國第三大工業縣，傳統製造業實力雄厚，零組件產業鏈完整，藉由台灣IC強勁的實力，很多產品會產生連結，目前電動車是重要的新產業，企業沒有科技與傳産之分，只有進步及不進步的企業。