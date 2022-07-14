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避免被轟搶錢 彰化警方公告66支固定桿測速器地點

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣警局在福興鄉臨海路（台17線）與福正路口處新設一處固定式測速桿，4月1日開罰。圖／警方提供
彰化縣警局在福興鄉臨海路（台17線）與福正路口處新設一處固定式測速桿，4月1日開罰。圖／警方提供

彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有66支，實際照相的有28支，有兩支是新增，其中今年4月1日才開張的社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處，才3個月就告6450件，一舉登上全縣「桿王」地位，主要是限速50公里加上駕駛人陌生的因素。但事實上，全縣這66處固定測速桿，均已在網站公布，駕駛人可前往瀏覽，不要怪警方「不教而殺」。

警方指出，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立《警52》預告標誌，駕駛人也很熟悉，甚至有衛星導航可以提醒，但仍然還是有很多駕駛人超速，可能是駕駛人來自外地，也不排除對新增固測桿不夠熟悉。

以今年上半年，彰化縣固定桿測速器10大測速桿排行榜為例，去年前3名的彰化市東外環（台74甲線2.2k）、美港公路和美段（台61乙線5.735K）、第三名埤頭鄉縣道152線16.5公里處，今年上半年全部被擠出三名外，取代的是，才設置兩個月的社頭鄉員集路與崙饒路口測速桿，就以6450件奪冠，第二名則是縣139線7.7公里5423件，第三名是和美鎮線東路5段291號南側170公尺5110件，至於連續3年的「不敗桿王」彰化市台74甲線2.2公里處北上固定桿，只有2299件落居第9名。

為避免讓駕駛人認為是在「搶錢」，縣警局，再次主動公告本縣固定式測速照相位置，避免民眾因一時疏忽而造成口袋失血，相關測速位置連結: https://data.gov.tw/dataset/27969，內容除設置地點外，還有速限及拍攝方向。

不過，警方為了不讓駕駛人圖求僥倖，部分測速桿是可以雙向取締的，甚至會不定期轉向，也會造成駕駛人輕忽，油門一催，就吃上了罰單

警方表示，固定桿的設置是依照車流、路況及交通事故件數等因素進行評估，且會同相關單位會勘後，再進行公告及設置預告標誌，才會正式取締。依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，另外還有機動的三腳架測速器，超速就會吃上罰單，並依超過的速度累進。

彰化市台74甲線(東外環)2.2k測速桿，不定期會轉向，曾蟬連3年的取締排行榜冠軍，今年上半年則落居第9名。記者劉明岩／攝影
彰化市台74甲線(東外環)2.2k測速桿，不定期會轉向，曾蟬連3年的取締排行榜冠軍，今年上半年則落居第9名。記者劉明岩／攝影
彰化縣警局社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處新設的固定式測速桿，4月1日開罰，才3個月時間，就搶下彰化縣測速桿王的地位。圖／警方提供
彰化縣警局社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處新設的固定式測速桿，4月1日開罰，才3個月時間，就搶下彰化縣測速桿王的地位。圖／警方提供

測速 罰單

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