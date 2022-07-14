避免被轟搶錢 彰化警方公告66支固定桿測速器地點

彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有66支，實際照相的有28支，有兩支是新增，其中今年4月1日才開張的社頭鄉員集路（縣道141線）與崙饒路口處，才3個月就告6450件，一舉登上全縣「桿王」地位，主要是限速50公里加上駕駛人陌生的因素。但事實上，全縣這66處固定測速桿，均已在網站公布，駕駛人可前往瀏覽，不要怪警方「不教而殺」。

警方指出，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立《警52》預告標誌，駕駛人也很熟悉，甚至有衛星導航可以提醒，但仍然還是有很多駕駛人超速，可能是駕駛人來自外地，也不排除對新增固測桿不夠熟悉。

以今年上半年，彰化縣固定桿測速器10大測速桿排行榜為例，去年前3名的彰化市東外環（台74甲線2.2k）、美港公路和美段（台61乙線5.735K）、第三名埤頭鄉縣道152線16.5公里處，今年上半年全部被擠出三名外，取代的是，才設置兩個月的社頭鄉員集路與崙饒路口測速桿，就以6450件奪冠，第二名則是縣139線7.7公里5423件，第三名是和美鎮線東路5段291號南側170公尺5110件，至於連續3年的「不敗桿王」彰化市台74甲線2.2公里處北上固定桿，只有2299件落居第9名。

為避免讓駕駛人認為是在「搶錢」，縣警局，再次主動公告本縣固定式測速照相位置，避免民眾因一時疏忽而造成口袋失血，相關測速位置連結: https://data.gov.tw/dataset/27969，內容除設置地點外，還有速限及拍攝方向。

不過，警方為了不讓駕駛人圖求僥倖，部分測速桿是可以雙向取締的，甚至會不定期轉向，也會造成駕駛人輕忽，油門一催，就吃上了罰單。