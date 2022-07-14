快訊

通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

台北國際夏季旅展 台中業者推出福袋大禮包

中央社／ 台中14日電

2022台北國際夏季旅展15日至18日在台北世貿一館舉行，台中館推出旅展限定限時超值住宿商品，包含「福袋大禮包」和樂活聯合住宿優惠方案。

台中市觀旅局今天透過新聞稿指出，台北國際夏季旅展台中館以「台中國際踩舞嘉年華」為主題，邀集台中在地旅館商業同業公會、好禮協會、樂活觀光產業聯盟等特色觀光業者聯合參展，推出獨家超值優惠方案。

觀旅局指出，現場祭出「台灣好行台中時尚城中城線」童趣玩樂的優惠套票，每天前15名加碼買1送1，購買套票可參加扭蛋轉轉樂活動，有機會獲得限量時尚小黃傘及精美小禮物。另規劃新台幣1元競標、限時搶購、大玩台中Line OA互動促銷等好禮抽獎活動。

觀旅局進一步說明，台中在地知名的好禮協會推出旅展限定限時「福袋大禮包」，搭配台中市旅館商業同業公會推出的大玩台中卡，持卡住宿不分平假日享85折，另購買伴手禮還享9折優惠。

另外，樂活觀光產業聯盟也串聯會員店家，推出台中市樂活聯合住宿優惠方案，每張只要新台幣2800元限時優惠，台中市星級、溫泉、特色飯店及民宿19家可任選1家入住，再加碼贈送現金折價券100元、價值1000元的中苗農村暢遊卡及價值1萬5000元全國觀光工廠限量體驗券。

台中市 旅展 福袋

延伸閱讀

邀國人卡位國外旅遊 易飛網2022夏季旅展有優惠

來去漁村住一晚 漁業署夏季旅展推漁村旅遊兼賣石斑

旅行社搶客 先報名再付費

國旅補助將開跑 新北住宿加碼抽大獎

相關新聞

悠遊國旅開跑 台中飯店加碼送Hape玩具、低價700元有找

7月15日國旅補助開跑，台中多家飯店把握暑假報復性出遊時機，紛紛加碼送吸客。長榮桂冠住房送Hape玩具，星享道集團扣除補...

避免被轟搶錢 彰化警方公告66支固定桿測速器地點

彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有66支，實際照相的有28支，有兩支是新增，其中今年4月1日才開張的社頭鄉員集路（縣...

王惠美聯手楊文科組竹彰產發聯盟 簽雙城MOU合作招商

中小企業原鄉彰化縣與台灣半導體重鎮新竹縣達成合作共識，彰化縣長王惠美與新竹縣長楊文科今簽署合作投資招商備忘錄，組織竹、彰...

去年疫情停辦 彰化東螺溪戀戀欒樹節恢復舉辦定案

浪漫度爆表的彰化縣東螺溪戀戀欒樹節，去年因COVID-19疫情停辦，今年在鐵粉期待下9月「必辦」，同時規畫認識雷神廟文化...

搶食7月15日國旅補助大餅商機 南投溫泉旅宿業者歡喜加碼

交通部在尚未開放國際觀光簽證前，將從今年7月15日開始推動悠遊國旅專案，溫泉觀光協會理事長李吉田表示，感謝政府將溫泉旅宿...

許少宇、黃姝媚夫妻捐救護車 顏清標父子3人觀禮

許少宇與黃姝媚夫妻熱心地方公益，捐贈台中市政府消防局一輛救護車，今天捐贈儀式在消防局第四救災救護大隊清水分隊舉行，消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。